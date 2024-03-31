В России в ДТП погибла кыргызстанка

29 марта на 93 километре автотрассы Челябинск-Троиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Кыргызской Республики, в результате которого от полученных травм на месте скончалась гражданка Кыргызстана Ж.Г.М. 1973 г.р. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, генеральным консульством Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге установлены контакты с родственниками погибшей и оказана необходимая консульско-правовая помощь. В настоящее время прорабатывается вопрос доставки тела в Кыргызстан для дальнейшего захоронения.