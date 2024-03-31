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В России в ДТП погибла кыргызстанка

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29 марта на 93 километре автотрассы Челябинск-Троиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Кыргызской Республики, в результате которого от полученных травм на месте скончалась гражданка Кыргызстана Ж.Г.М. 1973 г.р. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, генеральным консульством Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге установлены контакты с родственниками погибшей и оказана необходимая консульско-правовая помощь. В настоящее время прорабатывается вопрос доставки тела в Кыргызстан для дальнейшего захоронения.


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URL: https://www.vb.kg/436155
Теги:
ДТП, погибшие, Россия, Кыргызстан
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