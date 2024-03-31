Глава МИД Кыргызстана посетит с официальным визитом Малайзию

1-3 апреля по приглашению малазийской стороны министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев посетит с официальным визитом Малайзию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках официального визита состоятся встречи министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Малайзии Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасаном и другими официальными лицами.

В ходе предстоящих переговоров планируется обсуждение текущей повестки дня кыргызско-малазийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах, а также актуальных вопросов многостороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес.