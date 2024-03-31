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Глава МИД Кыргызстана посетит с официальным визитом Малайзию

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1-3 апреля по приглашению малазийской стороны министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев посетит с официальным визитом Малайзию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках официального визита состоятся встречи министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Малайзии Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасаном и другими официальными лицами.

В ходе предстоящих переговоров планируется обсуждение текущей повестки дня кыргызско-малазийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах, а также актуальных вопросов многостороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/436157
Теги:
визит, Малайзия, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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