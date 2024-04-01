В Бишкеке прошел первый чемпионат Кыргызстана по кёрлингу. Об этом сообщают организаторы турнира.

По их данным, за первое место боролись команды "Чуй", "Джалал-Абад", "Иссык-Куль" и "Нарын".

В результате победителями турнира и первыми чемпионами Кыргызстана по кёрлингу стали команды "Иссык-Куль", обыгравшие в финале "Нарын". Третье место досталось команде "Чуй".

Все команды-победители были награждены кубками, медалями чемпионата и ценными призами от Федерации.

1 место

Иссык-Кульская область

Абыкеев Исхак

Асангалыева Эльмара

2 место

Нарынская область

Сексенова Тунук

Жанбосунов Адиль

3 место

Чуйская область

Асанбекова Керемет

Юсупова Амина

4 место

Джалал- Абадская область

Мырзабаев Бексултан

Бектурганова Умут