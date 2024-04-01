В Бишкеке прошел первый чемпионат Кыргызстана по кёрлингу. Об этом сообщают организаторы турнира.
По их данным, за первое место боролись команды "Чуй", "Джалал-Абад", "Иссык-Куль" и "Нарын".
В результате победителями турнира и первыми чемпионами Кыргызстана по кёрлингу стали команды "Иссык-Куль", обыгравшие в финале "Нарын". Третье место досталось команде "Чуй".
Все команды-победители были награждены кубками, медалями чемпионата и ценными призами от Федерации.
1 место
Иссык-Кульская область
Абыкеев Исхак
Асангалыева Эльмара
2 место
Нарынская область
Сексенова Тунук
Жанбосунов Адиль
3 место
Чуйская область
Асанбекова Керемет
Юсупова Амина
4 место
Джалал- Абадская область
Мырзабаев Бексултан
Бектурганова Умут