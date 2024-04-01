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В Кыргызстане с 1 июня намерены ввести маркировку ГСМ

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Кабмин планирует ввести с 1 июня 2024 года обязательную маркировку бензина.

Соответствующий проект постановления вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Согласно документу, основной целью вышеуказанного проекта постановления является реализация требования статьи 345 Налогового кодекса КР в части маркировки нефтепродуктов.

Задачами настоящего проекта постановления являются введение с 1 июня 2024 года обязательной маркировки бензина моторных, специальных, легких и средних дистиллятов, прочих видов бензина и дистиллятов, классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД 271012110-271012900, 2710191100-2710191500, 2710192500, дизтопливо, классифицируемое в товарных позициях ТН ВЭД 2710193100-2710194800, 2710201100-2710201900, и средние дистилляты (в отношении зимнего дизельного топлива), классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД 2710192900.

Также, настоящий проект постановления кабинета министров разработан в целях уполномочить оператора маркировки топлива предоставлять заключение на наличие маркера в топливе и классификации продукции по физическим показателям на соответствие бензину и дизельного топлива.

В документе сообщается, что в 2022 году акцизный налог на нефтепродукты, импортируемые из стран ЕАЭС, составило 3 млрд 379 млн 489,3 тыс. сомов, что меньше поступления 2021 года на 267 млн 8 тыс. сомов, или на 7,3%.

При этом, согласно данным сервиса Государственного учреждения "Унаа", в 2023 году в КР ввезено рекордное количество автомобилей - 184 789 единиц, что больше в 4,48 раза показателя 2022 года, в 10 раз превышает показатели 2020 и 2021 годов.

Кроме того, в соответствии с данными Нацстаткома, в 2023 году рост экономики составил 4,4%, в строительстве составило 8%, сельском хозяйстве - 7,3%, оптовой и розничной торговле - 7,5%.

Также на территории Кыргызской Республики наблюдается рост повсеместной нелегальной реализации ГСМ с баклажек, о чем свидетельствуют данные Налоговой службы по изъятию ГСМ, что составляет:

– в 2022 году - 3 422 литров

– в 2023 году - в объеме 19 599 литров ГСМ.

Учитывая вышеизложенное, отмечаем о наличии высокой теневой составляющей на рынке горюче-смазочных материалов.

"В целях обеления рынка горюче-смазочных материалов и внедрения передовых методов администрирования считаем целесообразным принять данный проект постановления", - говорится в документе.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436172
Теги:
Кыргызстан, бензин
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