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Учителя-пенсионеры в недоумении от затеи Минобразования сократить им часы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В нашу редакцию обратились учителя-пенсионеры одной столичных школ, которые, мягко говорят, в недоумении от нового приказа министра образования. Они выступили с обращением, но попросили пока не указывать их имена в связи с опасениями быть уволенными с работы.

Напомним, Минобразования планирует ограничить нагрузку учителей-пенсионеров. Об этом ранее заявила министр образования КР Догдуркул Кендирбаева. По ее словам, МОиН готовит приказ, согласно которому нагрузка учителей, получающих пенсию, будет сокращена до 9 часов в неделю.

"Опять шок!!! Опять нарушения прав человека, пусть даже пенсионеров, они же тоже люди, причем уважаемые, тоже имеют свои права.

Систему начисления учительской зарплаты меняют с завидной регулярностью. То было подушевое финансирование, то с 2011 года учителям платили за 36 часов, то КТУ и так далее и тому подобное.

С 1 апреля 2022 года на основании Постановления Правительства КР от 30 марта 2022 года № 181 "Об условиях оплаты труда педагогических и некоторых категорий работников системы образовании" учителям подняли заработные платы, и она составила: за 1 ставку - 18 часов (76 уроков в месяц) - примерно 15 000 сом, за 1,5 ставки - 27 часов (114 уроков в месяц) примерно- 23 000 сом. Получается в среднем за 1 урок учитель получает 200 сом, а в каждом классе по 40 учеников, т.е. по 5 сом с ученика. Это и является самой главной причиной огромных вакансий в школах Бишкека, так как затраты умственных, моральных и физических сил совсем не соответствуют зарплатам и нуждам молодых учителей.

Стабильно работают в школах только учителя-пенсионеры, обеспечивающие выполнение основной нагрузки. Практически, в каждой школе Бишкека их около 50 процентов, и это люди с большим педагогическим стажем, огромным опытом, отличники образования КР, интеллектуальный фонд столицы, пользующиеся заслуженным уважением родителей и учащихся: "Атаң 65 чыкканда алдам күчүн ал"!

Учителя-пенсионеры – это самые дисциплинированные люди, они передают свой опыт молодым учителям, являясь их наставниками, и они на своем примере демонстрируют преданность профессии, мастерство и умение учиться. Они используют на своих уроках ИКТ, инновационные методы обучения, ТСО в комплексе. "Карысы бардын ырысы бар", - народная кыргызская пословица.

Естественно, что планы Минобразования подготовить приказ об ограничении нагрузки учителей-пенсионеров, вызвали не только наше негодование, но и вопрос, а кто же будет учить детей столичных школ, и как это нововведение отразиться на начале учебного года? Подготовлены ли в необходимом количестве достойные педагогические кадры для замены учителей-пенсионеров?

Согласны, что в сельской местности учителя-пенсионеры заняли все вакансии и молодым учителям "закрыли" дорогу, вот там да, можно ограничить учителей-пенсионеров, но в городах Ош и Бишкек нельзя, здесь и так не хватает учителей в огромном количестве! Вакансий более тысячи.

В народе говорят: "Чтобы уничтожить имидж страны - не надо войн, не надо казусов, разрухи, а надо просто разрушить образование", печально…

И почему считают в МО КР, что учителям-пенсионерам придется работать только на 9 часов!? Им что, пенсию повысят (зарплата учителя-пенсионера за 9 часов составит 7 000 сом), когда 1 ставка равна 18 часам, и данная норма уже прописана в ППКР №181 от 30.03.22 года. (Закон обратной силы не имеет!!!) Считаем, что Минобразование и Правительство КР, учитывая ситуацию с вакансиями и не большой пенсией, должны оставить учителям-пенсионерам Оша и Бишкека не менее 18 часов.

А еще хочется поделиться своими наблюдениями: некоторые учителя-пенсионеры работают в разы лучше, быстрее, мобильнее молодых, выглядят отлично, интеллигентно, одеваются со вкусом (не в шортах, не в джинсах, не с синими и зелеными волосами, спортивнее и "продвинутее" многих молодых), так чем обосновано такое решение?

Хочется напомнить народную пословицу "Если возле дома имеется высокий холм, считай, что имеешь оседланного коня. А если в доме есть человек почтенного возраста, считай, что имеешь мудреца". А прислушаются ли к словам аксакалов - учителей-пенсионеров, вырастивших и выучивших не одно поколение молодых успешных, состоявшихся как личность, граждан Кыргызстана – это вопрос, а очень хотелось бы?", - говорится в обращении учителей-пенсионеров.


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URL: https://www.vb.kg/436174
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан, учителя
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