Летчики "Фрунзе-1" в парке Таранчиева и Ткачева провели субботник

Личный состав войсковой части 23565 Военно-воздушной базы "Фрунзе-1" первыми провели субботник в парке имени Исмаилбека Таранчиева в Бишкеке.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что в прошлом году парку Победы в селе Пригородное было принято решение присвоить имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева. В связи с этим там была начата реконструкция силами айыл окмоту и района. Работы уже начались, но из-за того, что село Пригородное перешло под юрисдикцию столицы, местные жители и родные Исмаилбека Таранчиева переживают, что парку могут поменять статус, либо отдать участок под застройку.

- Все военно-служащие нашего гарнизона гордятся подвигом Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева. Потому руководство военно-воздушной базы "Фрунзе-1" откликнулись на статью. Мы считаем отличной идею поисковиков создать такой парк, чтобы в нем была выдержана тема авиации, где можно будет рассказать о ДОСААФ, Осовиахиме и первых летчиках.

Наши ребята убрали камни, мусор, но еще много работы. Надо белить деревья. Главное же надо создать какой-то совет парка, чтобы можно было все идеи воплощать, а еще понять, куда же относиться парк: к району, дирекции парка либо Минобороны? Кто отвечает за облик и идейное содержание парка? Может, мы придем белить завтра деревья, а их готовят к вырубке? Хотелось бы понять ситуацию.

Хотелось бы призвать и местное население активнее включаться в уборке. Недавно разлетелось фото 1940 год, где маленькая девочка стоит у лозунга "Парк твой - береги его как свой!"

Экология, сохранение старых и высадка новых кустов и деревьев – это сегодня неразрывно со спортом, а это дело молодых. Старая власть ушла, а столичной пока не видно. Родные же Исмаилбека Таранчиева - люди пожилые, волнуются", – высказал свое мнение заместитель воинской части Садыр Момуналиев.