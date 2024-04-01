1 апреля: Почему мы дурачимся именно в этот день и как это лучше делать

Наступил любимый праздник всех шутников - День смеха. Он всегда отмечается 1 апреля, в этот день все пытаются разыграть друг друга и от души повеселиться. Откуда пошла эта традиция и как легко рассмешить родных и близких? На сайте rg.ru рассказали о самых масштабных розыгрышах в истории необычного праздника.

История праздника

Праздник 1 апреля не зарегистрирован ни в одном официальном документе, однако его по праву можно назвать международным. Нельзя с полной уверенностью сказать, где конкретно он появился, ведь многие страны, от Европы до Азии, уверены, что именно благодаря им появился День дурака.

Одной из самых правдоподобных версий является история о французском происхождении праздника. Она восходит к Руссильонскому эдикту, изданному королем Карлом IX в 1564 году. Дело в том, что в те времена во Франции Новый год праздновали в разное время, что вызывало путаницу в датах. Многие отмечали его весной, с 25 марта по 1 апреля, воспринимая это время как праздник оживления природы. Король же повелел отмечать Новый год 1 января, а тех, кто остался верен старым традициям, народ прозвал "апрельскими дураками".

В Россию День смеха пришел в период правления Петра I, который еще мальчиком много времени проводил в Немецкой слободе, где изучал иностранные обычаи. Сам царь был любителем веселых розыгрышей, при нем даже появился "Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор" - шуточное общество, в котором главными элементами были развлечения, карнавальные мероприятия и так далее.

Традиции праздника в разных странах

Италия

Итальянцы называют этот праздник "Pesce d'Aprile", что в переводе означает "Апрельская рыбка". Здесь принято своими руками создавать яркую цветную рыбу из бумаги и клеить ее на спину друзей. Считается, что это традиция пошла от одного шутливого рыбака, накидавшего своим коллегам в сети со свежим уловом копченой рыбы.

Германия

В Германии 1 апреля принимают с энтузиазмом, даже несмотря на привычную немецкую сдержанность. В этот день принято не только шутить над друзьями, но и по возможности отдыхать.

Финляндия

Финские шутники традиционно отправляют друзей за несуществующими вещами. В поисках рыбьего молока, соленого шоколада или стеклянных ножниц бедняга может долго гулять по ближайшим магазинам. Связано это со старой деревенской традицией, когда детей отправляли за нереальными вещами, чтобы малыши не крутились под ногами во время первых весенних работ.

Англия

Пунктуальные англичане 1 апреля обычно шутят, переводя часы знакомых на пару десятков минут вперед. Важно сделать это незаметно и неожиданно, чтобы человек этого не заметил и решил, что ужасно опаздывает на важную встречу.

Лучшие розыгрыши в истории

Самые интересные розыгрыши в мировой истории:

1. 1 апреля 1962 жители Стокгольма сидели у своих телевизоров, активно крутя головами и вглядываясь в экран, на который был натянут дамский чулок. Дело в том, что в тот год на шведский рынок вышла компания Dupont, продающая нейлоновые чулки. Вот только шведки не хотели носить ничего синтетического. Бедные рекламщики решились на отчаянный шаг и выпустили по центральному телевидению репортаж с экспертом, который придумал гениальную вещь. По его словам, обычный нейлоновый чулок, натянутый на экран черно-белого телевизора, должен был преломлять волны и превращать их в цветные. Конечно, это была апрельская шутка, но зато девушки проверили качество нового элемента гардероба.

2. По британскому радио в 1976 году астроном Патрик Мур сообщил, что в этот же день Плутон пройдет рядом с Венерой ровно в 9:47. В это время гравитация на планете Земля понизится, поэтому каждый сможет ощутить невесомость, просто подпрыгнув, что, конечно же, оказалось неправдой.

3. Шутники часто используют для розыгрышей радио. Так, в 1997 году одна немецкая радиостанция объявила о новом законе, согласно которому бегунам, тренирующимся утром, запрещалось развивать скорость больше 5 миль в час. По словам ведущего, быстрое движение ног бегущих вводило в стресс местных белок.

Веселые розыгрыши на 1 апреля для друзей и коллег

Вытащите из оберток шоколадки и карамельки, заменив их на виноград или морковь, вырезанную по нужной форме. Это шутка не только смешная, но и полезная для здоровья.

Добавьте в начатый тюбик пасты немного горчицы и перемешайте. Первый, кто решит почистить зубы, надолго запомнит этот "острый" сюрприз.

Лучший способ вывести из себя коллегу по офису - поменять местами пару букв на клавиатуре. Аккуратно подцепите две клавиши и замените одну на другую. Не мучайте бедного коллегу долго и обязательно помогите исправить ситуацию.

Еще один способ повеселиться в офисе потребует от вас чуть больше терпения и немного канцелярского скотча. Заклейте инфракрасные лампочки на компьютерных мышках коллег, чтобы они все вместе искали причину поломки. Самые веселые шутники крепят поверх скотча смешную картинку.

Разыграйте друзей старым фокусом с немылящимся мылом. Вам понадобятся обычное кусковое мыло и прозрачный лак для ногтей. Нанесите его тонким слоем, дайте высохнуть и выложите в мыльницу. Дальше останется только наслаждаться попытками друзей взбить пену.

Короткие первоапрельские шутки для друзей и коллег

"Отчего призрак не мог солгать на 1 апреля?" - "Люди видели его насквозь".

"Почему легко подшутить над детьми, родившимися 31 марта?" - "Они буквально родились вчера".

1 апреля - единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.

Природа тоже приготовила нам шутку на 1 апреля. Она заявляет, что уже месяц идет весна.

"А мы неплохо бы смотрелись вместе", - сказал Колобок Всаднику без головы.

Интересные факты

Считается, что еще до Крещения Руси 1 апреля предки россиян будили Домового. Целую зиму он тихонько спал в укромном месте, а будить его надо было угощениями и весельем за общим семейным столом.

Немцы и австрийцы считают 1 апреля несчастливым днем и стараются не принимать важные решения в такой шуточный праздник.

Древние римляне тоже отмечали свой День смеха. В это время было принято радоваться приходу весны.

В Индии не принято подшучивать друг над другом, но за несколько дней до 1 апреля индусы празднуют Холи. Это праздник счастья и веселья, когда все кидают друг в друга цветные порошковые краски, а еще проводят обряды на удачу и любовь.

Один из первых розыгрышей советских СМИ был опубликован в "Известиях" в 1988 году. Журналисты обрадовали футбольных болельщиков, ведь по предоставленной информации Диего Марадона решил перейти в "Спартак" всего за 6 млн долларов. Общественность еще долго обсуждала эту шутку, а зарубежные издания даже продублировали новость у себя - ведь советские газеты тогда никто не мог заподозрить в несерьезности.