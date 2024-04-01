Каждая минута дорога. Для Адеми пока не удалось собрать нужную сумму

Для семилетней Адеми, которой срочно требуется помощь на лечение, пока не удалось собрать нужную сумму. Ее родители - простые ученые, не в состоянии самостоятельно собрать необходимую сумму.

Напомним, необходимо собрать 75 тысяч долларов на лечение в Турции. На данный момент собрано только 33 тысячи 260 долларов, осталось собрать 41 тысячи 740 долларов.

Каждый минута дорога и каждая помощь может стать шансом на спасение жизни этой маленькой кыргызстанки. Поддержите Адеми в этой трудной борьбе за здоровье и будущее.

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