"Ташиев не испугался нажить себе врагов в лице влиятельных кланов"

Кыргызстанская журналистка Гульмира Тыналиева на своей странице в соцсети поделилась мыслями о роли главы Государственной комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в борьбе с коррупцией.

"Итак, что такое коррупция?

Это не только воры-чиновники или скажем, продажные суды.

Коррупция - это не только алчные депутаты…

Новейший Кыргызстан породил у себя трёхглавого монстра. Некое слияние чиновничества, олигархии и …криминалитета.

Мощный преступный синдикат, некая форма соглашения между государственными мужами с "контрабандистами в законе", которых крышевал

криминальный мир.

Та же кыргызская таможня тесно переплетаясь с коллегией таможенников ряда стран пошла еще дальше, - образовав преступность трансграничного влияния…

Реально у такого синдиката были все инструменты влияния. Мало, кто мог помешать их планам обогащения.

Их дерзкому господству на протяжении всех последних "независимых" десятилетий.

Бывало "хлопнут" обворовавшегося министра, а синдикат в лице олигархов и их покровителей-бандитов тут же продвигают в верха другого "своего ставленника" и всё продолжалось по тому же кругу, - элитно-преступному))

Камчыбек Ташиев знал против кого ему предстоит идти, кому лично предстоит объявить войну.

Осознавал он и то, чем рискует в случае того, если не остановить тот беспредел, который чинило преступное трио из криминала, олигархата и аффилированных с ними представителей из высшего эшелона чиновников…

Как мы воочию могли убедиться - депутаты парламента "бегали" и жаловались "браткам" других стран, чтобы спасти свои коррумпированно-криминальные ништяки.

Ведь не секрет, что ранее своими постановлениями правительство в договорняке с отдельными законотворцами продавливало "заказы как черного мира, так и олигархического".

В итоге "жировали" все участники договорняка, а народу - дуля с маком, или кукиш с маслом))

То есть инструмент решений использовался исключительно в коррумпированных интересах представителей "преступного клана".

За ликвидацией криминалитета должен последовать демонтаж коррумпированных олигархических остатков.

Закрытие клана нашумевшего таможенника - это продолжение объявленной борьбы с коррупцией. Второй его фазы - самой сложной, потому за цифрами "кустуризации" в виде сотен миллиардов сомов в пользу казны кроется много из того, что сокрыто от наших глаз…

Это и риски, связанные с покушениями на жизнь Ташиева, бессонные ночи, куча влиятельных врагов, вынашиваемые ими планы мести, желание взять реванш…

Это и происки тех, кто уже потерял миллиарды и тех, кто рискует потерять незаконно нажитое и от того отчаявшихся.

20 млрд, 40 млрд, а ныне с учётом не только наличных, но и возвращенных государству всех видов имущества, а также сокрытых налоговых поступлений - составляют внушительные объемы "кустуризации".

И они перевалили за отметку в 100 млрд сомов.

Причём часть имущества находится на стадии судебных рассмотрений, а это еще десятки миллиардов в пользу казны…

Но, как уже было отмечено выше, за этой сухой констатацией цифр кроется много чего, о чём молчит сам Камчыбек Ташиев.

Тот, который не испугался нажить себе озлобленных врагов в лице могущественных и криминализированных кланов…

Тех, что сегодня отползли, но только лишь зализать раны…

Вот так Ташиев поставил на кон свое будущее, наконец, свою жизнь, а многие всё о своем -

"о левых деньгах в левых карман"

Эх, мы люди- человеки))

Всё-то мы о деньгах, деньгах и деньгах…

Ни о чём другом и не способны как-то думать…

Очень жаль. А как же принципы? Что должно быть важнее - мгновенное обогащение или вечная честь и доброе имя?

Для того, кто поставил на кон самое ценное - свою жизнь?

Подумайте об этом. Несколько шире.

Изменив ставшую уже привычной систему взглядов и убеждений, измеряющихся лишь деньгами", - говорится в сообщении Тыналиевой.