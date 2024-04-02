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В Бишкеке началась мойка остановочных комплексов

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В столице с наступлением теплых погодных условий сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" начали работу по мойке остановочных комплексов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на сегодняшний день произведена мойка и чистка остановок в Октябрьском районе по улице Абдрахманова от проспекта Чуй до улицы Ахунбаева, по улице Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля.

В Свердловском районе остановочные комплексы вымыли по проспекту Жибек-Жолу от улицы Абдрахманова до улицы Лермонтова.

Также на территории Первомайского и Ленинского районов работы провели по проспекту Манаса от проспекта Жибек-Жолу до памятника Ормон Хану (улица Ажыбек Баатыра).


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URL: https://www.vb.kg/436188
Теги:
остановки, Бишкек
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