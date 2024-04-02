Погода
$ 89.45 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

В Соколуке водитель маршрутки насмерть сбил 9-летнего мальчика

214  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Соколуке водитель маршрутки сбил 9-летнего мальчика, который скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба Управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Чуйской области.

По ее данным, авария произошла 1 апреля около 16:25 на 8-м километре трассы Бишкек-Ош.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz 313, следовавшего по маршруту "Бишкек – Кара-Балта", сбил ребенка 2015 года рождения, выбежавшего с пешеходного перехода. На данный момент назначены соответствующие экспертизы и проводятся следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436196
Теги:
ДТП, Сокулукский район, погиб ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  