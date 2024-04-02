В Соколуке водитель маршрутки насмерть сбил 9-летнего мальчика

В Соколуке водитель маршрутки сбил 9-летнего мальчика, который скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба Управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Чуйской области.

По ее данным, авария произошла 1 апреля около 16:25 на 8-м километре трассы Бишкек-Ош.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz 313, следовавшего по маршруту "Бишкек – Кара-Балта", сбил ребенка 2015 года рождения, выбежавшего с пешеходного перехода. На данный момент назначены соответствующие экспертизы и проводятся следственные действия.