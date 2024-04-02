Акылбек Жапаров презентовал проект по восстановлению ландшафтов Кыргызстана

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в работе агрофорума, посвященного созданию устойчивого агропромышленного сектора в Кыргызской Республике.

"Сегодня на этой площадке будет подписание соглашения о реализации проекта "Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике" между Кабинетом Министров и Всемирным банком на сумму 52,4 млн долларов США. Изменение климата оказывает влияние на природные катаклизмы. Селевые потоки наносят колоссальный урон посевным площадям. С этой целью будут проводиться строительство дамбы, берегоукрепляющих конструкций и другие работы на руслах рек Кара-Дарья, Кара-Ункур, Жазы, Араван-Сай и др. Также будет приобретена специальная техника и инженерные оборудования. По результатам реализации данного проекта ожидается сохранение около 10 тысяч домовладений, предотвращаем экономические потери на сумму около 82,9 млн долларов США", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина отметил, что по расчетам специалистов, к 2050 году население в Центральной Азии увеличится на 27 %, спрос на продовольствие на 35 % и потребление питьевой воды на 50 %. Для раскрытия потенциала региона важно преодоление и других вызовов, таких как отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость, низкий уровень доступа к финансовым инструментам, влияние климатических изменений.

"При этом вода является главной артерией жизни в странах Центрально-Азиатского региона. Вода и зеленая энергетика могут и должны стать объединяющими факторами в Центральной Азии для обеспечения устойчивого развития всех государств региона", - сказал он.

Акылбек Жапаров в своем выступлении продолжил, что согласно прогнозам Министерства экономики и коммерции на 2024 год объем валового внутреннего продукта ожидается в сумме 1 410,0 млрд сомов, а реальный темп роста на уровне 6,0 %. Консолидированный бюджет в 2023 году составил более 575 млрд сомов, а в 2024 году запланирован в размере 600,7 млрд сомов.

"В 2024 году ожидается увеличение общего объема выпуска продукции сельского хозяйства на 2,8 % за счет роста в растениеводстве на 2,7 %, животноводстве - на 2,2 %. Особенно важно обеспечить стабильность цен на продукты питания, чтобы защитить наших граждан от нестабильности на мировых рынках и обеспечить доступность качественных продуктов по приемлемым ценам", - сказал он.

К 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области по линии Министерства сельского хозяйства ожидается открытие 11 МТС по всей стране, запуск 16 крупных инфраструктурных объектов, запуск торгово-логистических центров в Ошской и Чуйской областях, запуск предприятия по производству фруктовой продукции в виде консервированных джемов в Чуйской области, расширение сетей по торгово-логистическим направлениям, такие как "Кыргыз продукт" в Московском районе Чуйской области и другие проекты.

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания соглашения по проекту "Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике" между Министерством финансов Кыргызской Республики и Всемирным банком. Данный проект окажет содействие в увеличении возможностей правительства по мониторингу ледников, снежного покрова, селей и паводков, а также внедрении мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.