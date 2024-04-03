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Равшан Сабиров: Интересы страны должны быть выше личного интереса

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- Бакыт Басарбек
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Экс-глава Нацагентства по инвестициям Равшан Сабиров прокомментировал заявление председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева по поводу того, что в бюджет страны поступило 100 миллиардов сомов от борьбы с коррупцией.

По его словам, раньше борьба с коррупцией в Кыргызстане велась поверхностно.

"Теперь ситуация коренным образом изменилась, и борьба стала стабильной и систематической. Это значит, что сегодня все госорганы, силовики, прокуратура, администрация президента начали использовать весь свой потенциал для борьбы с коррупцией. Конечно, в первую очередь это отражает политическую волю руководства страны, у которого есть сильное желание искоренить коррупцию. Сумма, озвученная Камчыбеком Кыдыршаевичем, является результатом этих целеустремленных усилий. Однако это не простая формула: выяснить – арестовать – возместить ущерб. Это борьба прежде всего опасна, увеличивающая количество врагов. Несмотря на это, правительство стремится освободить государство от коррупции. Здесь нужно понять одно – борьба с коррупцией нужна не только Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву. Это должно быть в интересах всей общественности. Поэтому в этой работе необходима поддержка и помощь простых граждан. Давайте все поддержим руководство страны, которое стремится жить без коррупции, и вместе сосредоточимся на построении чистого общества. Тогда борьба будет действительно систематической.

Почему я это говорю? Дело в том, что, кого бы ни арестовали по подозрению в коррупции, обязательно найдутся его сторонники. Кыргызстан – маленькая страна, где мы все относимся друг к другу как братья и сестры. Но интересы страны должны быть выше личного интереса", - заявил Равшан Сабиров.


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URL: https://www.vb.kg/436199
Теги:
Камчыбек Ташиев, Равшан Сабиров, коррупция, Кыргызстан, криминал
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