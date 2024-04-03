МИД и Минюст России думают об исключении "Талибана" из списка террористов

Российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения "Талибан" (организация запрещена в России) статуса террористической организации, заявили "Газете.Ru" в Министерстве иностранных дел России.

"Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны", - сообщили в МИД РФ.

1 апреля специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегация афганского движения "Талибан" приглашена к участию в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, запланированного на май. Кабулов добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору "ведется на регулярной основе".

Ранее стало известно, что талибы начнут наказывать женщин избиением камнями за прелюбодеяние.