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МИД и Минюст России думают об исключении "Талибана" из списка террористов

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Российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения "Талибан" (организация запрещена в России) статуса террористической организации, заявили "Газете.Ru" в Министерстве иностранных дел России.

"Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны", - сообщили в МИД РФ.

1 апреля специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегация афганского движения "Талибан" приглашена к участию в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, запланированного на май. Кабулов добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору "ведется на регулярной основе".

Ранее стало известно, что талибы начнут наказывать женщин избиением камнями за прелюбодеяние.


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URL: https://www.vb.kg/436201
Теги:
МИД, Россия, Талибан
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