В Кыргызстане намерены ввести ответственность за оскорбление в СМИ

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР планирует ввести в стране ответственность за клевету и оскорбление в СМИ и интернете. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение, пишет "Кабар".

Проектом предлагается дополнить Кодекс КР о правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление других лиц в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет.

Так, в Кодекс о правонарушениях могут появиться новые статьи:

Статья 107-1. Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет.

1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей (7,5 тыс. сомов, на юридических лиц - 230 расчетных показателей (23 тыс. сомов).

2. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тыс. сомов), на юридических лиц - 280 расчетных показателей (28 тыс. сомов)".

Инициаторы аргументируют, что в настоящее время вопросы свободы слова и выражения становятся все более актуальными в контексте развития информационных технологий и расширения возможностей доступа к интернету.

В то же время наблюдается увеличение случаев оскорблений и распространения заведомо ложных сведений через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы. Это создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений.

В настоящее время гражданское законодательство КР недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорблений и распространение заведомо ложных сведений в средствах массовой информации и на интернет-платформах. Оскорбления и унижения, распространяемые в СМИ и в интернете, могут иметь негативные последствия для общества в целом. Это может привести к усилению конфликтов, ухудшению межличностных отношений и нарушению общественной стабильности.

Клевета и ложные обвинения могут нанести ущерб доверию к информации и СМИ. Поэтому включение статьи о клевете помогает поддерживать качество и достоверность общественного дискурса, защищая общественное доверие к информации.