XI Международный форум молодого кино "Умут" объявил победителей

В Кыргызстане завершился XI Международный форум молодого кино "Умут". Культурное событие, прошедшее под лозунгом "Потомкам до востребования с любовью", собрало режиссеров, киноведов, продюсеров и программных директоров фестивалей из разных стран. А в число лучших кинопроектов вошли два короткометражных фильма "Маленький почтальон" и "Красные туфли".

В Бишкеке прошел одиннадцатый по счету Форум молодого кино "Умут", официальное открытие которого состоялось в знаковом для отечественного кинематографа месте – старейшем кинотеатре "Ала-Тоо". Открыли фестиваль два короткометражных фильма "Потомкам до востребования" молодого режиссера Алиман Токтогуловой и "Сад" режиссера-документалиста Бекеша Абдылдаева, к 90-летию которого и был приурочен кинофорум в этом году.

"Глубоко символично, что девиз форума – "Потомкам до востребования с любовью". Папа с любовью относился ко всем своим героям. Он снимал фильмы о насущном, а оказалось так, что его фильмы обращены в будущее", - сказал на церемонии открытия сын мэтра документального кино Эрлан Абдылдаев.

За три дня форума зрители посмотрели более 80 картин, из которых 18 фильмов было показано в рамках национального конкурса и 12 – международного. Одно из самых ожидаемых кинособытий года традиционно стало не только местом кинопоказов, но и площадкой для обмена опытом и знаниями. Участники посетили мастер-классы и лекции ведущих киноэкспертов. Так, известный татарстанский кинокритик Адиля Хайбуллина представила программу "Мужской образ в кино Татарстана". Кыргызстанский киновед и режиссер Султан Усувалиев провел лекцию "Искусство понимать кино: Хичкок/Трюффо". А секретарь Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин выступил с мастер-классом по питчингу – это короткая презентация кинопроекта для поиска инвесторов, готовых его финансировать.

"В этом году департамент возродил питчинговую составляющую программы форума и выделил 600 тысяч сомов для награждения победителей: 400 тыс. сомов за первое место и 200 тыс. – за второе. Надеемся, что благодаря этой поддержке молодые режиссеры смогут реализовать свои короткометражные фильмы и воплотить идеи в жизнь", - отметил директор Департамента кинематографии Акжолтой Бекболотов.

По решению жюри, второе место в питчинге заняла Алина Байтокова с кинопроектом "Красные туфли". Сюжет основан на личных детских воспоминаниях режиссера, ее с ранних лет отдали на воспитание бабушке. На первом месте – Умсунай Мусаева с короткометражным фильмом "Маленький почтальон".

"В его основе лежит повесть Розы Айтматовой и Асана Ахматова "Каткелди". Картина повествует о жизни мальчика, который во время Великой Отечественной войны работает почтальоном в родном селе. Это фильм о взаимоотношениях, человеческих ценностях", - рассказывает о своей работе режиссер театра и кино.

По признанию продюсера кинопроекта Азизы Халбековой, победа в питчинге для них стала приятной неожиданностью.

"С волнением ждали решения жюри и очень обрадовались победе. Это большая поддержка, благодаря которой фильм сможет увидеть наш зритель – съемки "Маленького почтальона" запланированы уже на осень этого года. "Умут" – отличная возможность, чтобы сделать большой шаг в кино. Здесь вас услышат и поддержат. Участвуйте и не бойтесь представлять свои идеи, каждая из них обязательно найдет отклик у жюри, участников и зрителей", - добавляет продюсер.

В рамках кинофорума также состоялась Ярмарка фестивалей, в которую вошли: Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба", Baiqonyr Film Festival, Baku International Short Film Festival, Tashkent International Animation Forum, Ташкентский МКФ "Жемчужина Шелкового пути", Bishkek International Film Festival, Post Space и Qarash Lab. Завершающим мероприятием стал вечер памяти режиссера Бекеша Абдылдаева, прошедший в Доме кино. Гостям и участникам события показали кинокартины мастера "Нарынские звезды" и "Почта".

"XI Форум молодого кино "Умут" достиг своих целей. Мы видим это по реакции участников и зрителей. Все показы, лекции и мастер-классы прошли при полных залах. На площадках царила дружественная творческая атмосфера. Все прошло именно так, как задумывалось. Мы будем рады вновь собрать вместе наших старых и новых друзей в следующем году", - заключает куратор форума Эльвира Мамытова.

Форум молодого кино "Умут" был создан в 2013 году для поддержки талантливой молодежи, открытия новых имен и содействия профессиональному росту начинающих режиссеров. Мероприятие организует Департамент кинематографии при Минкультуры КР при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.