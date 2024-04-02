Марат Укушов объяснил цель и работу закона о некоммерческих организациях

К вопросу, связанному с подписанием президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях".

Президент Кыргызской Республики Жапаров Садыр Нургожоевич 2 апреля подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях", инициированный группой депутатов Жогорку Кенеша и принятого Жогорку Кенешем 14 марта 2024 года. И обратился с заявлением по этому случаю.

В последние два года в Кыргызстане развернулась горячая дискуссия по теме, напрямую связанному с защитой законных интересов кыргызского государства – насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью некоммерческих организаций (НПО), финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием. Речь идет о том, что кыргызское государство, как это ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти НПО, как, на какие цели и кем они расходуются.

Однако представителями так называемых "свободных НПО" в Кыргызстане инициированный институтами государства законопроект был принят в жесткие "штыки", поскольку они опасаются реального контроля со стороны государства как и на какие цели расходуются денежные средства иностранных налогоплательщиков.

К критике законопроектов подключились международные организации, такие как Евросоюз, ПРООН, ОБСЕ, ЮСАИД, посольства Евросоюза и США и другие доноры кыргызских НПО и СМИ, депутаты и политики иностранных государств. Так называемые "свободные СМИ и НПО", критикуя эти законные действия государства в защиту своих законных интересов, постоянно ссылаются на демократические стандарты, действующие якобы в эталонных демократических государствах Евросоюза и США.

Между тем, концепция принятого Закона Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" основан на концепциях соответствующих законов, действующих в этих странах.

Цель Закона направлена на обеспечение открытости, публичности деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, финансируемых из иностранных источников – иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Кыргызской Республики.

Под политической деятельностью в Законе понимается деятельность в сфере государственного устройства, защиты основ конституционного строя Кыргызской Республики, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности, законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны, внешней политики, социально-экономического и национального развития.

Формы политической деятельности:

- участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;

- участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдумах, в наблюдении за проведением выборов, референдумов, формировании избирательных комиссий, комиссий по проведению референдумов, в деятельности политических партий;

- публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;

- распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой политике;

- формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований;

- вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность.

К политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, социальной поддержки инвалидов, защиты материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

В соответствии с Законом уполномоченный орган, в данном случае Министерство юстиции Кыргызской Республики, будет вести Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя.

Законом в целях контроля за соответствием деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного представителя, законодательству Кыргызской Республики и целям, предусмотренным ее учредительными документами, предусматриваются нижеследующие полномочия уполномоченного органа в сфере государственной регистрации:

– запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные документы;

– запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов государственной статистики, налоговых органов и иных органов государственного надзора и контроля, а также кредитных и иных финансовых организаций;

направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых некоммерческой организацией;

– проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Таким образом, в принятом Законе нет никаких запретов на деятельность некоммерческих организаций, в том числе некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя. Также нет запретов на финансирование со стороны иностранных источников.

В связи с чем, Президент С.Н. Жапаров обратился к представителям НПО: "Если можете, то получайте не миллионы, а миллиарды. Это пойдет только на пользу нашей стране. Мы просто хотим показать всё открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда и иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. И они не будут обмануты."

При этом в комментариях в социальных сетях представители некоммерческих организаций критикуют слова Президента С.Н.Жапарова, где говорится о том, что "неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались." Поскольку заявление Президента Кыргызской Республики касается Закона, связанного с с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного представителя, то эти слова так и следует понимать: речь идет о том, что до настоящего времени некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного представителя, не регистрировались именно в этом качестве. После вступления в силу Закона Министерство юстиции начнет регистрировать некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного представителя и будет соответствующий Реестр.

Автор: Начальник управления Администрации Президента Кыргызской Республики Марат Укушов