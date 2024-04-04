Именем режиссера Динары Асановой назовут сквер в Санкт-Петербурге

Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение присвоить трем скверам, расположенным у "Ленфильма", имена режиссеров Виталия Мельникова, Игоря Масленникова и Динары Асановой. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев.

"Скверы расположены в радиусе вокруг "Ленфильма": Каменноостровский проспект, Большая Пушкарская улица…", – уточнил Ерофеев.

Дина́ра Кулда́шевна Аса́нова (24 октября 1942 года, Фрунзе, Киргизская ССР, СССР - 4 апреля 1985 года, Мурманск, РСФСР, СССР) - советский кинорежиссёр и актриса. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980). Автор фильмов о молодёжи: "проблемных" детях и подростках, адресованных широкому кругу зрителей. Исповедовала импровизационную, безыскусную манеру, сближавшую игровое кино с документальным.