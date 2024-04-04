Путин: соотечественники годами не могут получить гражданство России

Наши соотечественники не могут получить гражданство годами - это проблема, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава России обратил внимание на проблему с получением гражданства в стране. Он отметил, что, несмотря на то, что некоторые люди, чьи предки долго жили в Центральной России, зачастую испытывают проблемы с получением российского паспорта, некоторые иностранные граждане получают их очень просто, но с большими нарушениями.

Как правило, такие нарушения узнаются намного позже - например, после того, как происходит трагическое событие. Когда начинают разбираться в том, как человек получил гражданство РФ, на поверхность всплывает то, что человек, оказывается, без труда попал в Россию, умудрился получить все документы и патент для работы, несмотря на то, что раньше он допускал правонарушения.