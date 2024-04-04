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Путин: соотечественники годами не могут получить гражданство России

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- Светлана Лаптева
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Наши соотечественники не могут получить гражданство годами - это проблема, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава России обратил внимание на проблему с получением гражданства в стране. Он отметил, что, несмотря на то, что некоторые люди, чьи предки долго жили в Центральной России, зачастую испытывают проблемы с получением российского паспорта, некоторые иностранные граждане получают их очень просто, но с большими нарушениями.

Как правило, такие нарушения узнаются намного позже - например, после того, как происходит трагическое событие. Когда начинают разбираться в том, как человек получил гражданство РФ, на поверхность всплывает то, что человек, оказывается, без труда попал в Россию, умудрился получить все документы и патент для работы, несмотря на то, что раньше он допускал правонарушения.


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URL: https://www.vb.kg/436222
Теги:
Владимир Путин, Россия, соотечественники
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