В Кыргызстане с 5 апреля перестанут принимать карты "Мир"

Карты российской платежной системы "Мир" с 5 апреля перестанут работать в Кыргызстане. Об этом, как сообщает РБК, объявил "Межбанковский процессинговый центр" - оператор национальной платежной системы Кыргызстана "Элкарт".

В заявлении сказано, что компания "с целью минимизации риска вторичных санкций" прекращает обслуживание банковских карт "Мир" из-за того, что США ввели блокирующие санкции в отношении российской Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора "Мир".

После прекращения обслуживания "Мир" в Кыргызстане карты системы "Элкарт" перестанут работать в России.

Карты "Мир" работали в Кыргызстане с 2019 года в рамках интеграции двух платежных систем - российской "Мир" и киргизской "Элкарт" (в этой системе участвует 21 банк).

Многие банки Кыргызстана (10 из 23 компаний) прекратили поддержку карт "Мир" в октябре 2022 года, когда Минфин США пригрозил санкциями иностранным компаниям, которые помогают использовать карты "Мир" за пределами России.

США в феврале 2024 года ввели блокирующие санкции в отношении оператора карт "Мир". На тот момент карты "Мир" поддерживали некоторые банки Казахстана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Кыргызстана, Таджикистана, Кубы, частично признанных Абхазии и Южной Осетии. После введения санкций с картами "Мир" перестали работать казахские Bereke Bank и Halyk Bank. В марте обслуживание картам "Мир" прекратили почти все банки Армении, кроме "дочки" ВТБ.

На карты "Мир" еще до того, как международные платежные системы ушли из России, перечисляли большинство социальных выплат, в том числе пенсии и стипендии.

Источник: Медуза