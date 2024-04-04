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Можно ли сэкономить на ввозе иномарки в Россию через Кыргызстан?

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- Светлана Лаптева
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С 1 апреля действуют новые правила растаможки автомобилей через страны ЕАЭС. Теперь сэкономить при ввозе иномарки в Россию через третью страну, например, Киргизию, сложнее. Остались ли лазейки или сократить издержки больше не получится, разбиралось "Новые известия".

Пригнать машину из Китая, Кореи или Германии, попутно растаможив её в Беларуси или Киргизии - это выгодно. По оценке Автостата, в 2023 году порядка 20% всех завезённых в страну новых легковых автомобилей прибыли к нам через страны ЕАЭС: Киргизия обеспечила 8% импорта, Казахстан - 6%, Беларусь - 2%, Армения - 1%.

Через Киргизию в 2023 году завезли 8% импортных автомобилейЧерез Киргизию в 2023 году завезли 8% импортных автомобилей

Через Киргизию в 2023 году завезли 8% импортных автомобилей

Если взять, например, Geely Monjaro - одна из самых популярных импортных моделей, которая представлена в России официально, то на параллельный импорт пришлось более 50% из 20426 проданных машин. Не удивительно.

Машина, завезённая через Киргизию, стоит 3,6-3,7 млн рублей, а у официального дилера 4,5-5 млн рублей.

Такая экономия получалась даже при уплате полного утильсбора для юридических лиц. Всё дело в особенностях национальной таможни. В Беларуси, например, действует скидка 50% на таможенное оформление для граждан-льготников. А в Киргизии просто декларируемая стоимость автомобиля каким-то образом оказывается в 3-4 раза ниже реальной. К тому же НДС в Киргизии 12%, а не 20%, как в России.

Но с 1 апреля действует межгосударственная система, которая сравнивает суммарный размер всех платежей, совершённых в странах ЕАЭС. Если в Киргизии за растаможку заплатили меньше, чем заплатили бы в России, то эту разницу придётся компенсировать.

Неприятно. Но вспомните: одно время в России были популярны машины с белорусскими номерами, потом абхазскими, потом армянскими. Теперь ждём поток машин на киргизских номерах?

Машины н армянских номерах в РФ пропали в 2020 году после ужесточения правил временного ввозаМашины н армянских номерах в РФ пропали в 2020 году после ужесточения правил временного ввоза

Машины н армянских номерах в РФ пропали в 2020 году после ужесточения правил временного ввоза

Как ввезти в Россию машину на кыргызских номерах

Если машину ввозит постоянно проживающий в России гражданин РФ, то действует обязанность поставить автомобиль на учёт в течение 10 дней. Правила ЕАЭС позволяют временный ввоз (надо выезжать за пределы РФ хотя бы раз в год) автомобилей, зарегистрированных только на людей с постоянным местом жительства в другом государстве.

И это накладывает массу ограничений. Предыдущая волна наплыва машин с иностранными номерами из Армении, к примеру, держалась на том, что поставить машину на учёт в этой гостеприимной республике можно было просто по временной регистрации. Оформить такую бумажку не проблема - была масса людей, которые готовы были помочь. Потом внесли уточнения в законы и лавочку прикрыли.

Постоянное место жительства - совсем другое дело. Получить ПМЖ Киргизии можно только спустя 5 лет проживания в республике. Но Генеральный директор "АС ТРАНС" Никита Лаврентьев считает, что варианты поставок всё равно найдутся.

- Ввозить автомобили, скорее всего, не перестанут, так как бизнесу нужно как-то выживать. Полагаю, что киргизские предприниматели по началу будут предлагать услуги по постановке авто на учет. Если и будет спрос, то совсем небольшой и непродолжительный.

Единственный возможный вариант - регистрация автомобиля на подставного гражданина Киргизии и продажа машины по доверенности. То есть в такой ситуации вы на самом деле не получаете все права собственности, только доверенность на право управления. Выйдет ли формальный собственник на связь, когда захотите продать машину, или нет - не известно.

Подводные камни машин из Кыргызстана

Зато люди, которые приобретают машины с иностранными номерами, надеются на то, что теперь-то можно будет ездить по России, не опасаясь дорожных камер - штрафы им прийти не могут. Но первый вице-президент "Российского союза инженеров" Иван Андриевский отмечает, что совсем избежать ответственности не выйдет. В России все под колпаком.

- В 2022 году на территории РФ заработала уникальная система "Паутина". По сути, это нейросеть, которая фиксирует и анализирует нарушения с дорожных камер. Сегодня в РФ работает почти 30 тысяч таких камер. Не попасть под камеры сегодня практически невозможно. Штрафы за нарушения по иностранным номерам действительно не начисляются автоматически.

Однако "Паутина" ловит таких нарушителей и складывает их отдельно. Как только машина с иностранными номерами выезжает за границу - а это обязательно нужно делать раз в год, все штрафы будут найдены в "Паутине" и выписаны владелицу в полном объёме при прохождении таможни. Штрафы также могут быть выписаны и инспектором при проверке автомобиля - обычный запрос к системе "Паутина" покажет инспектору всю историю нарушений.

А что, если просто не обращать внимания на требование покидать Россию раз в год? Никита Лаврентьев предупреждает о серьёзных последствиях.

- Если водитель нарушит правила эксплуатации автомобиля на территории РФ, а именно будет ездить на авто более года, не пересекая границу, может последовать штраф, а также лишение прав.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечает, что предприниматели в Киргизии, занимавшиеся поставками машин в России, по большей части уже перепрофилировали свою деятельность. Они больше не заинтересованы всеми правдами и неправдами отправлять автомобили россиянам.

Машины на кыргызских номерах в России могут привлекать ценой, но покупка связана с большими рисками

Если увидите предложение купить машину по дешёвке - не удивляйтесь, лазейки ещё есть. Но все они связаны с риском оставить машину на вечном приколе уже спустя год: открытость границ (особенно после получения повестки в военкомат) для временного выезда и непрерывную связь с формальным владельцем в Киргизии никто гарантировать не может.

https://newizv.ru/news/2024-04-02/mozhno-li-sekonomit-na-vvoze-inomarki-v-rossiyu-posle-vvedeniya-novyh-pravil-eaes-428818


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URL: https://www.vb.kg/436224
Теги:
Россия, ЕАЭС, автомобили
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