После теракта в "Крокусе" суды Москвы принудительно выдворили 400 мигрантов

Районные суды Москвы за рабочую неделю (25–29 марта) после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России, подсчитали "Ведомости".

Для анализа использовались материалы дел, опубликованные на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Всего 25–29 марта столичные суды зарегистрировали 1509 материалов об административной ответственности за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию или режима пребывания на территории страны (ст. 18.8 КоАП), следует из картотеки дел (данные на 2 апреля).

По 91% из них (или по 1379 материалам) вынесены решения, т. е. назначены наказания в виде штрафов и двух видов выдворений – принудительные и контролируемые. Согласно ст. 3.10 КоАП, они отличаются друг от друга тем, что в случае принудительного выдворения иностранца помещают в центр временного содержания (ЦВСИГ), при контролируемом мигрант выезжает из страны самостоятельно.

Доля решений о принудительном выдворении от общего количества административных наказаний по ст. 18.8 КоАП, назначенных 25–29 марта (неделя после теракта), составила 29,22%, следует из подсчетов "Ведомостей".

К моменту окончания подсчета на 00.00 2 апреля в судебной картотеке были опубликованы не все постановления судов – их публикация еще готовится. Незначительно изменяется и количество протоколов, представленных на сайте.

Наряду с принудительным выдворением московские суды 25–29 марта вынесли сопоставимое количество решений о штрафах и контролируемых самостоятельных выдворениях. Штрафы в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 руб. Рекордный штраф достиг 40 000 руб.: иностранца не депортировали, так как он был единственным кормильцем в семье, ухаживающим за малолетним ребенком и больной онкологией тещей.

Из проанализированных данных можно сделать вывод, что решения выносились преимущественно в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана. Чуть меньше попавших под административное наказание граждан Киргизии, Армении, Азербайджана и других стран (национальность не всегда указывается в судебной карточке). Также, согласно подсчетам "Ведомостей", под выдворение попадают преимущественно мужчины.

Для сравнения: на неделе, когда произошел теракт в "Крокусе" (18–22 марта), количество зарегистрированных материалов было 1100 (данные на 2 апреля). Административное наказание было назначено 297 иностранцам.

После решения суда у выдворенных есть 10 дней на подачу апелляционной жалобы. В случае, если они ее не подают, постановление вступает в законную силу и их депортируют.

Некоторые опрошенные "Ведомостями" эксперты считают, что произошел рост принудительных выдворений мигрантов. Центры временного содержания иностранных граждан "заполнены, а где-то переполнены", рассказала "Ведомостям" член Совета по правам человека Ева Меркачева. "Даже, например, один из спецприемников в Тульской области, где всегда были свободные места, сейчас полный, а там в основном таджики и узбеки. И такая же ситуация по всем регионам России", – добавила она. О переполненных ЦВСИГах заявил также глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаил.

После трагических событий контроль резко усилился, рассказала "Ведомостям" управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. "Практически сразу стало известно о проведении операции "Нелегал" (или "Антимигрант") по выявлению иностранных граждан, не имеющих документов на право пребывания в России", – уточнила она. До теракта в "Крокусе" за нарушение миграционного законодательства суды чаще назначали наказание в виде административного штрафа вместо выдворения из страны, сказала Зыкова.

Статья 18.8 КоАП предусматривает несколько вариантов наказаний в зависимости от типа нарушения – просроченный срок пребывания, потеря документов и т. д., пояснил "Ведомостям" юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Суд выносит решение в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств дела, продолжил он. Вместе с тем Ткаченко отметил, что его компания фиксирует "высылки за границу мигрантов, которых раньше, возможно, прощали или просто не проверяли так усиленно".

По мнению адвоката компании "Братья Яблоковы" Артема Яблокова, практика применения меры "выдворения" иностранцев указывает на то, что при принятии решения суды учитывают обстоятельства, не позволяющие применить такой вид наказания. "Наиболее распространенным основанием для освобождения иностранных граждан от выдворения является наличие у последних семейных отношений с гражданами РФ: супруга, дети, родители", – подчеркнул эксперт.

Член общественного совета при посольстве республики Таджикистан Абдулло Давлатов не заметил резкого увеличения числа задержаний мигрантов. По его мнению, правоохранительные органы выполняют рутинную работу. Рост подобных сообщений в публичном пространстве он объясняет традиционным весенним притоком мигрантов.

По словам Давлатова, сохраняется пристальное внимание СМИ и блогеров к задержаниям иностранцев после теракта в "Крокусе". При этом он напомнил, что представитель Минтруда Таджикистана Шахноза Нодири действительно сообщала 30 марта ТАСС об оттоке граждан республики из России (точных цифр она не приводила). Давлатов предположил, что представитель министерства могла ориентироваться на динамику спроса на ж/д и авиабилеты – увеличилось число как тех, кто хочет их сдать, чтобы отменить поездку в Россию, так и тех, кто хочет их купить, чтобы уехать из России.

"Ведомости" направили запрос в МВД России и в представительство Минтруда, миграции и занятости населения республики Таджикистан в РФ.