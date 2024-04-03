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Тайвань всколыхнуло мощнейшее за 25 лет землетрясение

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3 апреля вблизи Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 балла. Власти Тайваня и Японии сообщили об угрозе цунами.

Подземные толчки очень хорошо ощущались в столице Тайваня Тайбэе, где обусловили перебои с электроснабжением в нескольких районах города, пишет Reuters.

"Из-за землетрясения на японских и Филиппинских островах объявили об угрозе цунами", - сказано в сообщении.

На юге Тайваня упало несколько зданий. По данным местных СМИ, под завалами находятся люди. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Япония рекомендовала жителям прибрежной зоны южной префектуры Окинава эвакуироваться.

Японское метеорологическое агентство предупреждает о цунами высотой до 3 м на островах Миякодзима и Окинава.

"Толчки могли сгенерировать волны высотой до 3 метров в некоторых районах префектуры Окинава, расположенной примерно в тысяче миль к югу от Токио", - пишут японские СМИ.

Людей призвали не приближаться к побережью и эвакуироваться в районы, расположенные на большей высоте.

Первое цунами высотой 30 см уже атаковало берег отдаленного острова Йонагуны, расположенный в 110 км от Тайваня. Власти Японии предупредили, что за ним могут последовать более высокие волны.

Сегодняшнее землетрясение - самое мощное в Тайване за последнюю четверть века. В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. Тогда погибло около 2400 человек, 50 тыс. зданий было повреждено.

Источник: gazeta.ua


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URL: https://www.vb.kg/436229
Теги:
землетрясение
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