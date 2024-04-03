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Мэрия Бишкека выставляет на аукцион земельный участок старого ипподрома

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Мэрия города Бишкек выставляет на аукцион земельный участок старого ипподрома "Ак-Кула", общей площадью 45, 73га. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, соответствующее решение принято комиссией по осуществлению процедур приватизации объектов муниципальной собственности.

Отметим, проведена оценка со стороны независимого эксперта на сумму 8 731 917 000 (восемь миллиардов семьсот тридцать один миллион девятьсот семнадцать тысяч) сомов, которая установлена стартовой ценой объекта.

Для участия в электронном аукционе участник должен внести гарантийный взнос в размере 10 процентов от объявленного стартового размера продажи.

Размер шага аукциона составляет 20 процентов от стартовой цены лота.

Процедура проведения аукциона осуществляется путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину согласно "шагу аукциона".


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URL: https://www.vb.kg/436230
Теги:
аукцион, Бишкек, ипподром, мэрия
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