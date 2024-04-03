Задержан заместитель начальника УКЗ мэрии Бишкека

ГКНБ выявлены факты коррупции при предоставлении должностными лицами муниципальных органов земельного участка для незаконного возведения торговых объектов облегченного типа в количестве 15 строений на муниципальном участке площадью 0,0921 га (9,2 соток). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, торговые объекты расположены по адресу: Бишкек, 7 мкр. д.41а (вдоль улицы Юнусалиева).

"По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого было установлено, что гражданин КР Д.М.А. в сговоре с должностными лицами уполномоченных органов в 2017 году незаконно построил коммерческие объекты облегченного типа (точки быстрого питания, магазины и т.д.) для последующей сдачи в аренду на муниципальном участке без соответствующего договора аренды и без разрешительных документов. При этом, за покровительство незаконных торговых объектов должностные лица Управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека (далее – УКЗ) и других уполномоченных государственных органов получали на систематической основе денежное вознаграждение в виде т.н. "отметки".

Более того, в последующем должностные лица мэрии г.Бишкек в целях частичного придания законности функционирования указанных коммерческих объектов, спустя 6 лет после строительства и функционировании заключили договор аренды на данный земельный участок на один год с функциональным назначением "под благоустройство к торгово-сервисному, развлекательному комплексу и кафе с гостиничными номерами" без права строительство и выделения в самостоятельную единицу, срок которого истек в июле 2023 года.

На основании собранных материалов в рамках уголовного дела задержаны и водворены в СИЗО-1 заместитель начальника УКЗ мэрии Бишкека С.А.А., владелец указанных торговых площадей Д.М.А. и его бизнес-партнеры Б.А.М., Ж.Ж.М..

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству в результате противоправной деятельности и круг виновных лиц, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.