По факту вымогательства взятки задержаны сотрудники ГУВД Бишкека

В рамках возбужденного ГСУ ГКНБ уголовного дела по факту вымогательства взятки в размере 160 тысяч сомов задержаны старший следователь по особо важным делам СС ГУВД Бишкека, подполковник милиции К.Б.М., оперуполномоченный УУР ГУВД Бишкека, майор милицИи А.А.Э., а также гражданка А.Э.Э. выступающая в роли посредника. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, следствием установлено, что последние вымогали денежные средства у гражданки под предлогом возбуждения в отношении неё уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности. В ходе проведенных обысковых мероприятий в служебных кабинетах вышеуказанных лиц, были обнаружены и изъяты полученные в качестве взятки часть вышеуказанных вымогаемых денежных средств, на обшую сумму 80 тысяч сомов, а также другие улики (чеки и квитанции, оплаченные с вышеуказанных денежных средств) на сумму более 30 тысячи сомов.

3 апреля вышеуказанные лица были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ КР во взаимодействии с руководством МВД проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах