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МИД: Граждане КР не числятся среди пострадавших от землетрясения на Тайване

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- Назгуль Абдыразакова
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Граждане Кыргызстана не числятся среди пострадавших от землетрясения на Тайване. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По имеющейся информации, в уезде Хуалянь на сегодняшний день проживают 12 граждан КР, и они не пострадали от землетрясения.

Справочно: По данным посольства КР в КНР, на Тайване на постоянной основе проживают более 60 граждан КР, основная часть которых являются студентами.

Согласно информации Центрального метеорологического управления Тайваня 3 апреля в 07:58 утра по тайбэйскому времени у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в восточных водах острова, примерно в 18 км к юго-востоку от уезда Хуалянь, на глубине около 35 км.


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URL: https://www.vb.kg/436251
Теги:
землетрясение, Кыргызстан, МИД
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