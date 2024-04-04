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Алтынкен объявляет конкурс на оказание железнодорожных услуг

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ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг:

Таблица
Наименование Количество Срок приема документов
1 Перевозка золотосодержащего концентрата по железной дороге
По маршруту:
ж/д станция Быстровка-Оскемен (713007)		 60-75 вагонов/месяц, годовой объем 35000 СМТ 12.04.2024г.
2 Охрана перевозимого груза по железной дороге Годовой объем 35000 СМТ 12.04.2024г.
3 Страхование перевозимого груза по железной дороге 4-5 партий в месяц 12.04.2024г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в Управление сбыта ОсОО "Алтынкен". Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 12 апреля 2024 года.

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)


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URL: https://www.vb.kg/436252
Теги:
тендер
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