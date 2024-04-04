Алтынкен объявляет конкурс на оказание железнодорожных услуг

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг:

Таблица № Наименование Количество Срок приема документов 1 Перевозка золотосодержащего концентрата по железной дороге

По маршруту:

ж/д станция Быстровка-Оскемен (713007) 60-75 вагонов/месяц, годовой объем 35000 СМТ 12.04.2024г. 2 Охрана перевозимого груза по железной дороге Годовой объем 35000 СМТ 12.04.2024г. 3 Страхование перевозимого груза по железной дороге 4-5 партий в месяц 12.04.2024г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в Управление сбыта ОсОО "Алтынкен". Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 12 апреля 2024 года.

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)