Алтынкен объявляет конкурс на оказание железнодорожных услуг

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг:
|№
|Наименование
|Количество
|Срок приема документов
|1
|Перевозка золотосодержащего концентрата по железной дороге
По маршруту:
ж/д станция Быстровка-Оскемен (713007)
|60-75 вагонов/месяц, годовой объем 35000 СМТ
|12.04.2024г.
|2
|Охрана перевозимого груза по железной дороге
|Годовой объем 35000 СМТ
|12.04.2024г.
|3
|Страхование перевозимого груза по железной дороге
|4-5 партий в месяц
|12.04.2024г.
Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".
С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в Управление сбыта ОсОО "Алтынкен". Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 12 апреля 2024 года.
Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)