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Акылбек Жапаров: В стране сохраняется экономическая стабильность

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мы подвели итоги года по всей стране, прошли коллегии. Планы на следующий год утверждены. Завершился 1 квартал. Хочу отметить, что макроэкономические показатели страны сохраняют стабильный рост. В 2022 году ВВП составил 9%, 2023 год мы завершили ростом в 6,2%. Номинальный ВВП: если ВВП в 2020 году составил 639,7 миллиардов, то в 2023 году он достиг рекордных 1 триллиона 228 миллиардов 900 миллионов сомов. Об этом заявил Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Он также напомнил, что самым тяжелым временем в предпандемический период всегда был 1-й квартал. Из-за нехватки средств работы не начались вовремя, а показатели оставались низкими.

"Это доказывает, что наша экономика адаптируется к постковидной и геополитической ситуации, сложившейся в последние годы, и постепенно развивается. При этом общий инфляционный процесс в 2023 году с 14,7% к началу года снизился до 7,3% к концу года, а к 2024 году цифры прогнозируются с 6,5% до 5,5%. В стране сохраняется экономическая стабильность",- отметил Глава Кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/436255
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан
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