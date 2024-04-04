В Кыргызстане круглым сиротам будут выплачиваться по 500 тысяч сомов

В рамках развития социальной направленности государственной политики мы подготовили Указ Президента в соотвествие с которым круглым сиротам по достижении 18-летнего возраста будут выплачены 500 тысяч сомов. В настоящее время в стране насчитывается 1868 детей-сирот. Для них с этого года в банках будут размещены 270 миллионов сомов. У нас с вами одна цель – зашита интересов и обеспечение благополучия нашего народа. Были утверждены краткосрочные и долгосрочные планы, работа по ним ведется. В рамках празднования 100-летия Кара-Кыргызской автономной области в стране будут открыты 100 промышленных и 100 социальных объектов. Об этом заявил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров в ходе заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.