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В Кыргызстане круглым сиротам будут выплачиваться по 500 тысяч сомов

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- Бакыт Басарбек
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В рамках развития социальной направленности государственной политики мы подготовили Указ Президента в соотвествие с которым круглым сиротам по достижении 18-летнего возраста будут выплачены 500 тысяч сомов. В настоящее время в стране насчитывается 1868 детей-сирот. Для них с этого года в банках будут размещены 270 миллионов сомов. У нас с вами одна цель – зашита интересов и обеспечение благополучия нашего народа. Были утверждены краткосрочные и долгосрочные планы, работа по ним ведется. В рамках празднования 100-летия Кара-Кыргызской автономной области в стране будут открыты 100 промышленных и 100 социальных объектов. Об этом заявил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров в ходе заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/436256
Теги:
Акылбек Жапаров, сироты, Кыргызстан
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