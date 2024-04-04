В Санкт-Петербурге изменился адрес генконсульства Кыргызстана

Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербурге с 1-го апреля находится по новому адресу: улица Набережная реки Фонтанки, д. 50. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, для оказания консульско-правовой помощи, оформления документов согласно законодательству Кыргызской Республики, а также защиты прав и интересов граждан КР, пребывающих в Северо-Западной Федеральном округе, просим обращаться по вышеуказанному адресу.

Телефоны горячей линии: +7-962-688-25-06; +7-929-128-05-08; +7-929-157-05-08; + 7-812-418-24-22.