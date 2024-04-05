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Жители дома №207 улицы Сыдыкова просят защитить их от земельной мафии

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- Бактыгуль Акжолова
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К нам в редакцию vb.kg обратились жители дома №207 улицы Сыдыкова города Бишкек, которые, по их словам, столкнулись с самовольными действиями арендаторов земельного участка прямо возле их дома.

"Они, собрав старые подписи жителей, включая умерших граждан, планируют построить здание для коммерческих целей размером 10 на 43 метра прямо рядом с нашим домом. Женщины взяли территорию в аренду на 49 лет и хладнокровно вырубили здоровые деревья.

В доме насчитывается 120 квартир, и мы хотим построить на этой территории детскую площадку. Мы обращаемся к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой разрешить эту ситуацию в интересах жителей и сохранения общественной территории", - говорят жители улицы.

Напомним, ранее ГКНБ были выявлены факты коррупции при предоставлении должностными лицами муниципальных органов Бишкека земельного участка для незаконного возведения торговых объектов облегченного типа в количестве 15 строений на муниципальном участке площадью 0,0921 га (9,2 соток).

На основании собранных материалов в рамках уголовного дела были задержаны и водворены в СИЗО-1 заместитель начальника УКЗ мэрии Бишкека С.А.А., владелец указанных торговых площадей Д.М.А. и его бизнес-партнеры Б.А.М., Ж.Ж.М..


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URL: https://www.vb.kg/436259
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Бишкек, самовольная застройка
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