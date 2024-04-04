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В Бишкеке начато строительство путепровода

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В целях уменьшения пробок и разгрузки автомобильных дорог Государственным предприятием "Кыргыз темир жолу" во взаимодействии с мэрией в городе Бишкек начато строительство путепровода для проезда автотранспорта под железнодорожной линией от улицы Боконбаева до ул. Л.Толстого, по улице А.Бакаева.Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Сегодня, 4 апреля в связи с началом строительства будут введены временные ограничения на движение поездов.

Новый путепровод обеспечит пропускную способность для легковой и грузовой техники. Его характеристики:

- проезжая часть – 9 метров;

- пешеходный переход – 0,5 метра;

- пролетное строение моста - 14х3 метра.


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URL: https://www.vb.kg/436262
Теги:
Кыргыз темир жолу, мэрия, строительство, Бишкек
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