В Бишкеке начато строительство путепровода

В целях уменьшения пробок и разгрузки автомобильных дорог Государственным предприятием "Кыргыз темир жолу" во взаимодействии с мэрией в городе Бишкек начато строительство путепровода для проезда автотранспорта под железнодорожной линией от улицы Боконбаева до ул. Л.Толстого, по улице А.Бакаева.Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Сегодня, 4 апреля в связи с началом строительства будут введены временные ограничения на движение поездов.

Новый путепровод обеспечит пропускную способность для легковой и грузовой техники. Его характеристики:

- проезжая часть – 9 метров;

- пешеходный переход – 0,5 метра;

- пролетное строение моста - 14х3 метра.