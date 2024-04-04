Садыр Жапаров: Алымкадыр Бейшеналиев мне не друг, не брат и не сват

Накануне в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по изучению деятельности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Причиной этому стали высказывания депутата Жусупбека Коргонбай уулу в адрес министра. С высокой трибуны народный избранник заявил, что Бейшеналиев вошел в доверие президента и занят неправильными делами. Мнением о конфликте депутата с министром в интервью агентству "Кабар" поделился президент Садыр Жапаров.

Садыр Нургожоевич, если можно, сейчас мы обратимся к вопросам, связанным с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым. Первый вопрос: депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу утверждает, что Алымкадыр Бейшеналиев, войдя в доверие президента, совершает неправильные вещи. Имеется ли у вас дружеские отношения с министром?

- Он мне не друг, не брат и не сват. Он занимает этот пост, потому что он – министр, который хорошо выполняет свою работу и решительно борется с коррупцией и воровством. Я поставил перед ним условие: "разрушь и устрани коррумпированную систему, укоренившуюся в Минздраве за последние 30 лет, и создай благоприятные условия для простых людей".

Он делает все, что в его силах. Мы все знаем, что есть те, кто этому очень сильно противится. Я не защищаю только этого министра. Я буду защищать всех министров, которые борются с коррупцией и препятствуют воровству.

Если они сами будут участвовать в коррупции и воровстве, таким министрам не будет пощады. Это очевидно. Но если мы будем со всех сторон атаковать министров, которые борются с коррупцией и воровством, то завтра никто не захочет работать. Вместо этого они будут лишь тихонько отсиживаться.

Мы уже насмотрелись на тех, кто лишь имитирует активность, а на самом деле придерживается позиции, типа "не буду ни с кем портить отношений". Но время не ждет. Мы должны работать быстро. Предвзятыми не будем, будем внимательно выслушивать обе стороны. Если факты, заявленные депутатом, подтвердятся, обязательно будет применено наказание.

Депутат обвинил Алымкадыра Бейшеналиева в ряде нарушений закона. Одно из них связано с запуском реабилитационного центра "Алтын балалык". Вы лично поручили запустить этот центр и участвовали в его открытии. Вы же были в курсе о ходе строительных работ? Возможно ли, что половина выделенных средств были растрачены, как об этом утверждает депутат Жусупбек Коргонбай уулу?

- Пусть они и это проверят. Они создали депутатскую комиссию. Пусть увидят своими глазами. Но я должен кое-что сказать. Когда я вступил в должность, побывав впервые на месте центра, я увидел, что там был лишь каркас здания.

Я обратился за помощью к бизнесменам с просьбой помочь полностью завершить работы. В то время у государства не было денег. Они подсчитали и сказали, что на реализацию проекта потребуется 15 млн долларов (1,5 млрд сомов), но по их словам, они не в силах были это сделать, потому что общая площадь составляла 28 000 квадратных метров. Потом мы решили, что как-нибудь сделаем все сами и организовали марафон.

От населения получено 58 млн сомов. "Кумтор" направил 200 млн сомов, Эпид. Фонд – 33 млн сомов. Всего выделено 291 млн сомов. Если выяснится, что он присвоил эти деньги, как сказал депутат, мы его накажем и заставим вернуть. Мы не защищали и не будем защищать ни одного министра за коррупцию или воровство. Много министров уже ушло. Вы же видите, сколько из них были задержаны.

Депутат также сообщил, что у министра есть десятки так называемых элитных квартир, а также огромное богатство. Он говорит, что имущество есть даже в Дубае и Турции. Будет ли проверка?

- Пусть проверят. Когда покупал? На какие средства были куплены? Если выяснится, что приобрел за последние три года, то будем конфисковывать, привлечем к ответственности. Потому что до 2020 года, насколько мне известно, у Алымкадыра Бейшеналиева не было квартир ни в Дубае, ни в Турции.