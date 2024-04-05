Угроза для всех: против терроризма нужно бороться вместе с союзниками

За 18 минут террористы в подмосковном "Крокус Сити Холле" убили 144 человека. Еще 360 получили различные травмы, а само здание концертного зала сгорело дотла. Эта страшная трагедия потрясла каждого из нас и напомнила о том, что международный терроризм остается одной из самых опасных угроз современности.

На сегодня задержаны непосредственные исполнители террористического акта, а также семеро их сообщников. Как оказалось, беспощадную бойню устроили четверо радикальных исламистов из Таджикистана. Решением районного Басманного суда Москвы все они помещены под стражу. Также задержаны их сообщники. В их числе еще четыре выходца из Центральной Азии, участвовавшие в обеспечении и финансировании террористов из "Крокус Сити Холла". Эти задержанные готовили теракт в дагестанском Каспийске.

Сейчас Следственный комитет РФ устанавливает заказчиков этого злодеяния. По заявлению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, за терактом стоит киевский режим. Косвенно это подтверждает и намерение исполнителей укрыться на территории Украины - террористов взяли в Брянской области, когда они пытались перейти границу.

Москва уже потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, в том числе главу СБУ Василия Малюка. На днях Россия передала соответствующую ноту украинской стороне по налаженному каналу через Минск.

Надо отметить, что теракт в "Крокус Сити Холле" - далеко не первая атака киевского режима на Россию, другие аналогичные преступления стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), при покушении на которого пострадали 42 человека. В результате подрыва машины писателя Захара Прилепина погиб его водитель. А жертвами взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года стали пять человек.

Кыргызстанцы вместе с россиянами переживают боль и ужас после этого события. Наша страна не осталась безучастной к трагедии, это горе затронуло всех. Свои соболезнования высказали как простые граждане, которые несколько дней приносили цветы, свечи и детские игрушки к посольству России в Бишкеке, так и первые лица страны.

В своей телеграмме президенту России Владимиру Путину глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил глубокие соболезнования от себя и всего народа республики. Осудив преступление, Жапаров заявил о поддержке усилий, направленных на эффективное противостояние этому злу и выступил за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом. Свои соболезнования российскому народу выразил и глава МИД КР Жээнбек Кулубаев в разговоре со своим коллегой Сергеем Лавровым.

Руководство Министерства обороны Кыргызстана возложило цветы у посольства Российской Федерации в Бишкеке в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье. А в прошлую пятницу делегация Кыргызстана во главе с первым заместителем председателя кабинета министров Адылбеком Касымалиевым посетила стихийный мемориал у концертного зала "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске.

Все это свидетельствует о том, насколько тесно связаны наши народы. Кыргызстан глубоко и искренне скорбел вместе с российским народом, выражая солидарность в борьбе с террористической угрозой всему человечеству.

Международный терроризм остается одним из глобальных вызовов современности. И Россия находится в авангарде борьбы с этой угрозой. Ведь за последние десятилетия наш стратегический партнер и союзник неоднократно становился мишенью атак со стороны международного терроризма.

Несомненно, нашей стране следует на всех уровнях поддерживать усилия России, направленные на искоренение этой угрозы. Хотя бы потому, что этот российский опыт применим и к Кыргызстану.

Наша республику, как и любая другая страна в регионе, да и во всем мире, является потенциальной целью террористических атак. И, кстати, попытки терактов постоянно предпринимаются на нашей территории.

Буквально перед новым годом сотрудники ГКНБ предотвратили теракт в Джалал-Абаде, где два подростка, завербованные через интернет в ряды международной террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан", собирались организовать взрыв у главной елки на центральной площади города, а также совершить теракт в Храме Успения Пресвятой Богородицы.

Учитывая все это, необходимо с пониманием относится к повышенным мерам безопасности как в самой России, так и в Кыргызстане.

Напомним, через сутки после случившегося теракта в Москве МВД Кыргызстана призвало к бдительности и совместным усилиям в обеспечении безопасности в местах массового отдыха. Замглавы ведомства Нурбек Абдиев провел специальную встречу, направленную на предупреждение преступлений, актов насилия с использованием оружия в местах массового отдыха граждан. В ней приняли участие владельцы, администраторы торговых центров и развлекательных комплексов столицы и представители частных охранных предприятий.

Замглавы МВД призвал владельцев и администраторов ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объектов, установить системы сигнализации, аудио- и видеозаписи, тревожные кнопки, а также проводить ежедневные обходы помещений и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов.

"Сегодня международный терроризм и радикальные экстремистские организации не спят, они не дремлют - они повседневно по всему миру ищут возможные выходы, возможные так называемые пробелы в системе безопасности стран, которые должны защищаться от терроризма. И Россия не стала исключением. Возможно, что чудовищный террористический акт, который произошел, возможно, потому, что РФ все свое внимание нацелила на диверсионные группы и возможные теракты на границе в свете проведения специальной военной операции. А случилось это именно в столице", - говорит общественный деятель Артур Медетбеков.

По его словам, это свидетельствует о том, что террористические организации сейчас тщательно изучают возможности, нацеливаются, чтобы точечно совершить теракт.

"В свете этих событий, важно, чтобы страны, входящие в ШОС, ОДКБ, СНГ, систематически работали по взаимообмену информации. В 2016 году эти процессы помогли россиянам установить исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга" - объясняет эксперт.

Он отмечает, что в последнее время очень много различного рода мелких террористических групп, которые автономно совершают террористические акты, получая указания из-за рубежа.

"Сегодня такие террористические и экстремистские организации находятся под боком Кыргызстана - на севере Афганистана. Они представляют потенциальную угрозу для всей Центральной Азии, а также и для России. Поэтому здесь взаимная помощь, взаимообмен информацией и взаимовыгодное постоянное систематическое сотрудничество членов ОДКБ очень значимы", - считает Медетбеков.

По его мнению, для Кыргызстана, конечно, особенно важен самый главный наш стратегический партнер - Россия, поскольку только при таком сотрудничестве наша республика сможет обеспечить свою безопасность от террористической опасности.

"Потому что в последнее время мы активно сотрудничаем именно в области борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, оказывая друг другу всемерную поддержку. Кыргызстан, в частности, получает по этой линии возможности подготовки специалистов, обеспечение военной техникой и другими средствами. Думаю, что дальше будет еще более плодотворно развиваться наше сотрудничество в этой области", - завершил эксперт.