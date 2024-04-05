Туманбаев: Ипотечное жилье будет передано реально нуждающимся

Ипотечное жилье будет выделено только нуждающимся, у богатых не будет возможности включить связи и без какой-либо очереди взять по 3-4 квартиры. Об этом на своей странице в соцсети сообщил управделами президента КР Каныбек Туманбаев.

"Ипотечные дома строятся в 6 местах Джалал-Абада, всего 2744 квартиры. Сегодня строительные работы идут полным ходом.

По распоряжению нашего Президента ипотечное жилье будет передано реально нуждающимся.

По инициативе нашего президента строительство ипотечных домов начнется не только в нашей столице, но и во всех регионах", - написал он.