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Туманбаев: Ипотечное жилье будет передано реально нуждающимся

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ипотечное жилье будет выделено только нуждающимся, у богатых не будет возможности включить связи и без какой-либо очереди взять по 3-4 квартиры. Об этом на своей странице в соцсети сообщил управделами президента КР Каныбек Туманбаев.

"Ипотечные дома строятся в 6 местах Джалал-Абада, всего 2744 квартиры. Сегодня строительные работы идут полным ходом.

По распоряжению нашего Президента ипотечное жилье будет передано реально нуждающимся.

По инициативе нашего президента строительство ипотечных домов начнется не только в нашей столице, но и во всех регионах", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/436271
Теги:
ипотека, Кыргызстан
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