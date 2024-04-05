В Кыргызстане осужденные в колониях смогут заказывать товары в интернете

В Кыргызстане планируют актуализировать Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы.

Соответствующее проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство юстиции.

По данным в документе, в новой редакции вышеуказанных правил имеются следующие изменения:

- в части совершенствования мер безопасности в отношении осужденных, которым грозит опасность, вносятся изменения в пункт 49 по вопросам расширения перечня помещений, где могут содержаться осужденные в целях обеспечения их безопасности и увеличения срока нахождения в помещении безопасности с 30 до 90 суток;

- вносятся изменения в пункт 55 касательно предоставления осужденным права приобретать необходимые товары через интернет, что вызвано современными реалиями нашего времени в части предоставления услуг в онлайн-формате.

К примеру, приобретение товаров для осужденных и лиц заключенных под стражу через интернет получило широкое распространение в России и во многих других постсоветских странах.

- в пункте 76 вносится техническое изменение и исключается ссылка на постановление правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 10 февраля 2012 года № 85, поскольку на сегодняшний день данные услуги утверждены Приказом СИН в рамках делегирования отдельных нормотворческих полномочий кабинета министров Кыргызской Республики;

- в целях соблюдения пожарной безопасности в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа вносится изменение в пункт 151;

- в части увеличения численности осужденных для хозяйственного обслуживания исправительных учреждений, вносятся изменения в пункт 187, что связано с категорической нехваткой хозяйственного обслуживающего персонала из-за снижения фактической численности осужденных в исправительных учреждениях;

- по вопросу предоставления возможности получать осужденными общее среднее образование и иметь доступ к условиям для реабилитации в связи с ограниченными возможностями здоровья посредством перевода в другие учреждения, вносятся изменения в пункты 198 и 199;

- относительно обеспечения безопасности содержания осужденных вносятся нормы в пункты 37, 210 и 220 предусматривающие установление технических характеристик оборудования помещений общежитий обычных и облегченных условий отбывания наказания в исправительных учреждениях общего и строго режимов решением государственного органа уголовно-исполнительной системы, изолирование локальных участков жилых помещений осужденных и возможность закрытия спальных комнат общежитий в период от отбоя до подъема (ночное время) при наличии соответствующих инженерно–технических условий (пункт 220).

Источник: Кабар