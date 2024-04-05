Культурная палитра Кыргызстана в страницах OCA Magazine

В новом выпуске журнала OCA Magazine вышла статья о новом социально культурном проекте "Связи", который реализуется в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба журнала.

По ее данным, в юбилейном выпуске OCA Magazine: Creative Industries & Tourism Expertise ни раз упоминался Кыргызстан , как успешный пример туристической страны Центральной Азии. Рассказывалось о живописных пейзажах и богатстве истории государства. Поднималась тема сохранения и восстановления исторических объектов и культурного наследия, например, священной горы Сулайман-Тоо.

Отдельная статья была посвящена новому социально-культурному проекту Бишкека "Связи" - иммерсивному аудиоспектаклю- который нацелен на взаимодействии туристов с городом и друг с другом. Главный герой, Баха (Бакыт), выстраивает дружеские отношения с гостями города и раскрывает границы верхнего, среднего и нижнего миров. Зрители открывают для себя Бишкек через личные истории его жителей и узнают важные тонкости того, как стать местным в городе. По словам создателей проекта, Вячеслава Кошелева и Сергея Макарова, история проекта интересна и сопряжена с трудностями. Несмотря на эти трудности, проект был успешно запущен и хорошо принят публикой.

Так же, в журнале освящена работа экспертов из Кыргызстана, такие , как Марина Башманова, Асель Аяпова, Айжаркын Кожабекова, Темирбек Жолдобаев, Лариса Пак, Эсенжан Абубакиров и другие.

Прочитав статьи, складывается очень приятное впечатление о данном государстве, появляется желание посмотреть воочию, почувствовать данную культуру, традиции, природные богатства и гостеприимность.

Новый выпуск журнала получил признание от широкой аудитории за актуальность и интересность материалов, представленных в нем. Журнал продолжает оставаться одним из ведущих независимых изданий, посвященных Евразийскому региону на английском языке, предлагая читателям информацию о последних тенденциях и исследованиях.

Статью можно прочитать в новом выпуске OCA Magazine.