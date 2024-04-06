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В Азербайджане издадут сборник стихов Алыкула Осмонова

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Состоялась встреча ЧПП Посла КР в Азербайджане Кайрата Осмоналиева с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия госпожой Актоты Раимкуловой. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по взамному сотрудничеству, в частности об издании сборника стихов выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова на кыргызском и азербайджанском языках. Перевод стихов на азербайджанский язык был осуществлен поэтом, манасоведом, заслуженным журналистом Азербайджана Адилем Джамилем.

Актоты Раимкулова отметила, что Международный фонд поддержит инициативу Посольства Кыргызстана в Азербайджане по изданию сборника стихов Алыкула Осмонова, который послужит сближению культур двух тюркских народов. Это издание станет значительным вкладом в развитие культурных связей между двумя странами и поможет укрепить взаимное понимание и уважение к традициям и искусству тюркских народов.


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URL: https://www.vb.kg/436278
Теги:
Азербайджан, поэт, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев
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