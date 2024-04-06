Казахстанские депутаты хотят запретить писать СМИ о представителях ЛГБТ

Депутаты Мажилиса Казахстана готовят поправки в закон о СМИ, которые введут запрет на публикацию материалов о представителях ЛГБТ. Предлагаемые изменения могут повлечь приостановление или закрытие СМИ, нарушающих этот запрет, передает СМИ.

Поправка в закон "О масс-медиа" предлагает внести дополнения в статью 22, которая регулирует порядок приостановления и прекращения деятельности СМИ. В настоящее время основанием для таких мер является пропаганда жестокости, насилия и превосходства по социальным, расовым, национальным и религиозным признакам.

Депутаты Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предлагают дополнить статью словами "нетрадиционной сексуальной ориентации", тем самым приравняв публикации о ЛГБТ к пропаганде запрещенных тем.

Предложение депутатов находится на стадии обсуждения в рабочей группе и еще не принято на пленарном заседании Мажилиса.