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Казахстанские депутаты хотят запретить писать СМИ о представителях ЛГБТ

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Депутаты Мажилиса Казахстана готовят поправки в закон о СМИ, которые введут запрет на публикацию материалов о представителях ЛГБТ. Предлагаемые изменения могут повлечь приостановление или закрытие СМИ, нарушающих этот запрет, передает СМИ.

Поправка в закон "О масс-медиа" предлагает внести дополнения в статью 22, которая регулирует порядок приостановления и прекращения деятельности СМИ. В настоящее время основанием для таких мер является пропаганда жестокости, насилия и превосходства по социальным, расовым, национальным и религиозным признакам.

Депутаты Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предлагают дополнить статью словами "нетрадиционной сексуальной ориентации", тем самым приравняв публикации о ЛГБТ к пропаганде запрещенных тем.

Предложение депутатов находится на стадии обсуждения в рабочей группе и еще не принято на пленарном заседании Мажилиса.


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URL: https://www.vb.kg/436280
Теги:
Казахстан, ЛГБТ
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