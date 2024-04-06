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Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване превысило 1000

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В результате землетрясения на Тайване пострадали 1038 человек. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на данные местных органов по чрезвычайным ситуациям.

Девять человек погибли. Число пропавших без вести составляет 52. Под завалами остаются 93 человека.

Утром 3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет.

В результате землетрясения были повреждены дороги и здания в Хуаляне: местные СМИ показали кадры нескольких построек, которые сильно накренились в сторону. Рабочие нескольких заводов на Тайване, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC, поставляет чипы для Apple и Nvidia), были эвакуированы.

Позже Reuters сообщило, что землетрясение привело к приостановке части операций крупных производителей полупроводников. Nikkei со ссылкой на заявление TSMC писало о повреждениях некоторого оборудования.

Источник: Ведомости


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Теги:
землетрясение
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