Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?

Зачем имея своих разведанных полезных ископаемых на 6 триллионов долларов, Кыргызстан ходит с протянутой рукой? Таким вопросом в разговоре с vb.kg задался директор Товарно-Сырьевой биржи Михаил Петров.

По его словам, выход – в создании в стране целевой эмиссии средств для запуска любых проектов.

"Исторические события со времени СССР сложились таким образом, что все финансовые операции проходили через шлюзы в Москве. В начале 90-х наш НКБР попал, как и все банки бывших республик, под контроль мировой финансовой корпорации с головным офисом в Лондоне и печатным станком в США.

В дальнейшем все финансовые потоки во внешний мир всех наших банков были сведены к двум шлюзам: Кукмин банк в Корее – доллары США, и Ландесбанк из Баден-Вюртемберга - евровалюта. Так наиболее удобным способом была организована возможность контролировать любые попытки развивать национальную экономику.

НБКР в этой схеме был изначально органом исполнительной власти корпорации, аккуратно исполняя все команды, пожелания и имея в обязанности исключительно функции в интересах явно не нашей экономики и промышленности.

За более чем 30 лет не было забот и особых проблем, собственно и попыток организовать какой-нибудь шлюз для внешней торговли, как-то создать финансовую протекцию для экспорта Кыргызской продукции, длинные кредитные линии для развития промышленности. И сегодня это продолжается. Нет такой задачи у НБКР и всё хорошо, пусть правительство само заботится, ищет кредиты, приглашает иностранных инвесторов, у которых свои интересы. Потом с великим трудом , справляется с кучей проблем в результате оплетения паутиной иностранных политических интересов и зависимостей.

НКБР весьма удобно выдавать банкам по сути под коммерческие условия и проценты финансовые средства. В конце года отчитался о прибыли и получи премию, почивая на лаврах. А такие заботы как развитие экономики, финансирование нацпроектов путем целевой эмиссии, организация экспортного финансирования, эмиссия на оборонные цели и создания кластера тяжёлой промышленности. Напомним, что все перерабатывающие заводы - главный финансовый госинструмент. Увы, все это не входит в задачи НКБР, не задавались вопросом - а почему?

Не позавидуешь нашем руководителям страны: именно сейчас оказаться в таком положении, это как подымать тяжкий груз со связанными руками.

А выход есть: нужно создать простой механизм, где по нуждам государства, под обеспечение недрами и любыми полезными ископаемыми, принадлежащим государству, будет происходить целевая эмиссия средств для запуска любых проектов, например, Кызыл-Омпол, Ак-Тюз, железная дорога и так далее.

Кыргызстан в своих недрах имеет только разведанных полезных ископаемых приблизительно на 6 триллионов долларов США, а при этом мы ходим с протянутыми руками и просим деньги. Все равно что Кощей бессмертный на сундуке с несметными богатствами чахнет. Мы не просить деньги должны, когда сами можем их выпускать.