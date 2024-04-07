В марте зафиксирован рост значения Индекса продовольственных цен ФАО

Снижения котировок зерновых и сахара не позволили компенсировать более значительное повышение международных котировок растительных масел, молочной продукции и мяса

Как сообщает пресс-служба представительства ФАО в Кыргызстане, согласно обновленным данным, опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), в марте впервые за семь месяцев был зафиксирован рост значения базового индекса мировых цен на продовольственные товары на 1,1 процента, что обусловлено увеличением международных котировок растительных масел, молочной продукции и мяса.

В марте среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на продовольственные товары, составило 118,3 пункта, что на 7,7 процента ниже соответствующего показателя за тот же период прошлого года.

Основной прирост продемонстрировало значение Индекса цен на растительные масла ФАО: вследствие роста котировок пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел оно увеличилось на 8,0 процента по сравнению с февральским показателем и достигло годичного максимума. Международные цены на пальмовое масло выросли из-за сезонного снижения производства в ведущих странах-производителях и устойчивого внутреннего спроса в Юго Восточной Азии, в то время как цены на соевое масло восстановились после многолетних минимумов, чему способствовал устойчивый спрос со стороны сектора биотоплива, особенно в Бразилии и Соединенных Штатах Америки.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в марте выросло на 2,9 процента и, таким образом, его рост продолжается уже шестой месяц подряд, что обусловлено увеличением мировых цен на сыр и сливочное масло.

Значение Индекса цен на мясо ФАО увеличилось на 1,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем, при этом значительнее всего выросли международные цены на мясо птицы, свинину и говядину.

Индекс цен на зерновые ФАО напротив сократился на 2,6 процента и оказался на 20 процентов ниже уровня марта 2023 года. Это было обусловлено сокращением мировых экспортных цен на пшеницу на фоне продолжающейся активной конкуренцией между основными экспортерами – Европейским союзом, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки – на фоне отказа от закупок со стороны Китая. В марте был зафиксирован рост экспортных цен на кукурузу, отчасти из-за логистических трудностей на Украине, в то время как значение Индекса цен на все виды риса ФАО снизилось на 1,7 процента на фоне сокращения мирового импортного спроса.

Значение Индекса цен на сахар ФАО снизилось на 5,4 процента по сравнению с февралем, что в основном обусловлено пересмотром в сторону повышения прогноза по производству сахара в сезоне 2023–2024 годов в Индии и улучшением темпов уборочной в Таиланде.

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Производство зерновых в мире в сезоне 2023–2024 годов может вырасти

В пятницу ФАО также опубликовала новую Сводку предложения зерновых и спроса на зерновые, повысив прогноз по объему производства зерновых в мире в сезоне 2023–2024 годов до 2 841 млн тонн, что обусловлено ожидающимся высоким урожаем кукурузы, риса и пшеницы.

Общий объем потребления зерновых в сезоне 2023–2024 годов ожидается на уровне 2 828 млн тонн, т. е. в сравнении с сезоном 2022–2023 годов он увеличится на 1,3 процента. Прогнозируется, что объем запасов зерновых в мире на конец сезона 2024 года составит 894 млн тонн, что на 2,3 процента больше, чем в начале года, и, соответственно, соотношение запасов зерновых в мире к их потреблению составит 31,0 процента.

Объем торговли зерновыми в мире в сезоне 2023–2024 годов может вырасти на 1,7 процента по сравнению с предыдущим сезоном и составить 485 млн тонн. Ожидается, что объем международной торговли фуражными зерновыми увеличится по сравнению с уровнем сезона 2022–2023 годов, при этом объем торговли пшеницей и рисом может сократиться.

Согласно скорректированному прогнозу ФАО, объем производства пшеницы в мире в 2024 году составит796 млн тонн, что на 1,0 процента выше, чем годом ранее.

Что касается фуражных зерновых, то в Северном полушарии посевная скоро начнется, в то время как страны к югу от экватора приступают к уборке урожая. Как ожидается, производство в Аргентине должно восстановиться после последствий засухи 2023 года, а в Бразилии и на юге Африки объемы производства могут снизиться.