Погода
$ 89.30 - 89.87
€ 96.38 - 97.38

Паводки в Казахстане. Кыргызстан направил гумпомощь

183  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан направил в Казахстан 300 тонн гуманитарной помощи, сообщили в МЧС КР.

Она предназначена для пострадавших от паводков и содержит подсолнечное масло, сахар, рис, макаронные и кондитерские изделия, а также матрацы, вещи и палатки местного производства.

Гумпомощь "Караван продуктов" организована по поручению президента КР Садыра Жапарова. Доставка организована силами и средствами МЧС КР

Сегодня, 6 апреля 04.00 колонна с гуманитарным грузом выехала в Республику Казахстан.

Отметим, ранее власти Казахстана сообщали, что большей части территории страны нанесен материальный ущерб весенними паводками. Из мест подтопления эвакуированы около 16 тысяч человек, в том числе свыше 6 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся более 4-х тысяч человек, в их числе около 2-х тысяч детей.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436287
Теги:
гуманитарная помощь, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  