Паводки в Казахстане. Кыргызстан направил гумпомощь

Кыргызстан направил в Казахстан 300 тонн гуманитарной помощи, сообщили в МЧС КР.

Она предназначена для пострадавших от паводков и содержит подсолнечное масло, сахар, рис, макаронные и кондитерские изделия, а также матрацы, вещи и палатки местного производства.

Гумпомощь "Караван продуктов" организована по поручению президента КР Садыра Жапарова. Доставка организована силами и средствами МЧС КР

Сегодня, 6 апреля 04.00 колонна с гуманитарным грузом выехала в Республику Казахстан.

Отметим, ранее власти Казахстана сообщали, что большей части территории страны нанесен материальный ущерб весенними паводками. Из мест подтопления эвакуированы около 16 тысяч человек, в том числе свыше 6 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся более 4-х тысяч человек, в их числе около 2-х тысяч детей.

Источник: Кабар