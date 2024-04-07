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Бактыбек Аманбаев обсудил с заместителем госсекретаря США закон об НКО

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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в США и Канаде Бактыбек Аманбаев встретился с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии демократии и ситуации с правами человека в Кыргызстане, а также была представлена информация по принятому закону о некоммерческих организациях.

Посол Бакыт Аманбаев подробно информировал собеседника о ситуации с правами человека в Кыргызстане, а также о предпринимаемых мерах по развитию демократических институтов.

Узра Зея отметила, что Кыргызстан всегда отличался в защите демократических принципов, и подтвердила готовность сотрудничать в области прав человека и развития демократических ценностей.

В завершение беседы стороны выразили обоюдное намерение продолжать конструктивное сотрудничество по широкому спектру двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/436290
Теги:
США, Кыргызстан, посол
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