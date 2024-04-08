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Экологи: Канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран ЦА

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Анализ свежих спутниковых снимков, выполненный специалистами международной экологической коалиции "Реки без границ" (Rivers without Boundaries), подтвердил возобновление работ по строительству канала Кош-Тепа, о чем недавно заявляли власти Афганистана. Регион стремительно приближается к широкомасштабному дефициту воды, предупреждают экологи, заявляют в международной экологической коалиции "Реки без границ" (Rivers without Boundaries).

Последние спутниковые снимки территории строительства талибами оросительного канала Кош-Тепа на севере Афганистана, сделанные европейским спутником Sentinel-2, свидетельствуют о начале реализации второго этапа проекта: после зимнего затишья, за последний месяц видимая трасса канала стала длиннее на 30 километров и достигла следующей внутренней речной дельты, отмечают специалисты экологической коалиции "Реки без границ". С учетом уже построенной первой очереди канала протяженностью 108 км, Кош-Тепа вскоре будет построен ровно наполовину (общая проектная длина канала должна составить 285 км).

"Нет причин думать, что талибы вдруг остановятся на полпути и откажутся от достройки наполовину готового канала, – считает региональный директор экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов. – Соответственно, уже прямо сейчас надо искать пути включения Афганистана в контур договоренностей по квотированию водозабора между странами Центральной Азии, иначе регион рискует погрузится в самый настоящий хаос".

В рамках второго этапа талибы планируют построить еще 177 км канала, после чего, на третьем этапе, будут прорыты вспомогательные каналы для орошения 550 тысяч гектаров земли. По мнению экологов, ввод в эксплуатацию оросительного канала Кош-Тепа ознаменует собой новый этап в межгосударственных отношениях стран Центральной Азии.

"После своей достройки канал Кош-Тепа сможет забирать около 20% водного стока реки Амударья для орошения сельскохозяйственных земель Афганистана, а его воздействие на летнее маловодье на Амударье усугубится из-за перераспределения стока со стороны Рогунской ГЭС, сооружаемой выше по течению в Таджикистане. Конечно же, это станет настоящим ударом по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи", – уверен международный координатор экологической коалиции "Реки без границ" Евгений Симонов.

Напомним, что первая очередь оросительного канала Кош-Тепа была торжественно открыта талибами в октябре прошлого года. Спустя месяц специалисты коалиции "Реки без границ" обнаружили на спутниковых снимках свидетельства огромного разлива воды протяженностью девять километров на 75-ом километре канала Кош-Тепа. Этот разлив по-прежнему виден на снимках из космоса.


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URL: https://www.vb.kg/436297
Теги:
Афганистан, вода, Центральная Азия
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