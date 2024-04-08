МИД: Какая работа проделана за март по защите прав кыргызстанцев за рубежом

Министерство иностранных дел Кыргызстана подвело итоги своей работе за март в области защиты прав граждан за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в марте под координацией Министерства дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики за рубежом в консульской сфере проделана следующая работа:

проведено 49 встреч с представителями компетентных органов стран пребывания по вопросам защиты прав Кыргызской Республики;

оказано 36 804 консульских услуг и консульских действий по документированию, а также совершено 11 395 консульских действий в части защиты прав граждан Кыргызской Республики;

положительно рассмотрено 266 письменных обращений граждан в консульско-правовой сфере;

предоставлена консультация 17 094 гражданам по вопросам получения консульских услуг;

проконсультированы 9 512 человек по телефонам горячих линий загранучреждений Кыргызской Республики;

предоставлена консультативно-правовая помощь 2 145 гражданам Кыргызской Республики;

осуществлено 105 выездов в места происшествия с участием граждан Кыргызстана, а также правоохранительные и судебные органы иностранных государств;

организованы консульские посещения центров временного содержания иностранных граждан в городах Екатеринбурге, Набережные Челны и Сургут (Россия) в целях ознакомления с условиями содержания граждан Кыргызстана и оказания им необходимой консульско-правой помощи;

посещены два исправительных учреждения в городе Балашшадьярмат Венгрии и Красноярском крае России, в ходе которых проведены консульские встречи с осужденным к лишению свободы 21 гражданином Кыргызстана;

принято участие в 17 судебных заседаниях в интересах граждан Кыргызстана в судах Венгрии, Китая, Казахстана, России, Турции и Узбекистана;

проработаны вопросы освобождения от административной ответственности / смягчения административной ответственности 71 гражданина Кыргызской Республики;

оказано содействие в смягчении меры уголовного наказания / освобождении от уголовной ответственности 5 граждан Кыргызской Республики;

положительно решен вопрос взыскания невыплаченной заработной платы 5 граждан Кыргызской Республики на сумму порядка 390 950 сомов;

оказано содействие в возвращении на Родину 31 гражданину Кыргызстана, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации на территории Австрии, Великобритании, Венгрии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и Турции;

оказано содействие в эвакуации одного гражданина Кыргызской Республики из сектора Газа, а также шести Кыргызской Республики, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Аральском районе Кызыл-Ординской области Казахстана;

в связи с произошедшим террористическим актом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в г. Красногорске Московской области Российской Федерации предпринимались все необходимые меры по поиску возможных погибших пострадавших граждан Кыргызской Республики в целях оказания необходимой консульско-правовой помощи;

оказано содействие в репатриации в Кыргызскую Республику тел 17 граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом;

проведено 78 мероприятий за рубежом с участием кыргызских диаспоральных организаций и общественных объединений;

проведены выездные консульские обслуживания граждан Кыргызстана в городах Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Сиэтл (США), а также Кальяри (Италия);

открыто Почетное консульство Кыргызской Республики в городе Лахор Исламской Республики Пакистан;

проведен 7-й раунд кыргызско-китайских межмидовских консульских консультаций в г. Циндао Китайской Народной Республики, в ходе которых особое внимание было уделено вопросам защиты прав и интересов граждан и предприятий двух стран;

проработан вопрос увеличения сроков действия туристических и деловых виз США для граждан Кыргызстана с 5 до 10 лет.

Министерство совместно с загранучреждениями Кыргызской Республики продолжит активную работу в данном направлении.