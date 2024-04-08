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"Нынешние власти выделили горнодобывающему сектору 1 млрд сомов"

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Горнодобывающая промышленность по-прежнему остается локомотивом отечественной экономики. Об этом заявил председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов, доктор технических наук Дуйшен Камчыбеков. Эксперт подчеркнул, что благодаря работе геологов были обнаружены и разработаны значительные месторождения полезных ископаемых.

"Геологи вносят большой вклад в развитие экономики. Вместе с тем необходимо отметить, что ранее на развитие отрасли из государственного бюджета выделялось всего 20 млн сомов. Нынешние власти выделили горнодобывающему сектору 1 млрд сомов, большая часть которых будет направлена на закупку современного оборудования и инструментария.

С момента перехода предприятия "Кумтор" в собственность государства в отрасли наведен порядок. На самом руднике Кумтор, помимо открытой добычи, стартовал проект по подземной добыче золота. Стоит отметить, что добываемая руда неоднородна, часть ее имеет большее содержание золота, часть – меньшее. Все это влияет на объемы добычи золота. На производстве все эти факторы учитываются при планировании текущих задач. Именно поэтому начался проект по реализации золотосодержащей руды подземным способом. Это сбалансирует производственные показатели предприятия и будет способствовать выполнению поставленных задач по объему добываемого золота", - заявил Камчыбеков.

Отметим, что традиционно в первое воскресенье апреля геологи страны отмечают свой профессиональный праздник – День геолога Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/436302
Теги:
бюджет, праздник, Кыргызстан, Кумтор
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