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ГКНБ сообщает о росте распространения синтетических наркотиков в КР

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ГКНБ заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане.

По его данным, современный синтетический наркотик - это опаснейший "капкан" для любого человека. В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

На данный момент, ГКНБ активно работает над искоренением изготовителей/распространителей наркотиков по всей

"Родителям рекомендуется тщательнее следить за интересами своих детей, проводить профилактические разговоры, а также, самим подробнее узнать об ужасных последствиях приёма синтетических наркотиков.

Если вам или вашим близким нужна помощь с наркотической зависимостью, то обращайтесь по анонимной горячей линии: 118", - говорится в сообщении ведомства.

Государственный комитет национальной безопасности ещё раз напоминает, что приём химических наркотических препаратов вызывает необратимые последствия, а их изготовление/распространение строго карается законом.


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URL: https://www.vb.kg/436304
Теги:
ГКНБ, молодежь, наркотики, Кыргызстан
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