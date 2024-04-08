Пограничники пресекли контрабанду на 4 млн сомов

На кыргызско-узбекском участке государственной границы пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали крупную партию контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Жаны-Жер Кадамжайского района пограничный наряд заметил двух неизвестных лиц вблизи линии госграницы, которые увидев военнослужащих, скрылись на территории Республики Узбекистан.

Прибывший на место пограничный наряд обнаружил брошенные четыре мешка с БАДами (биологически активные добавки) Nutrivero от компании IPAR.

Общее количество флаконов 1440 штук, стоимость которых составила примерно 4 млн сомов.

После оформления документов контрабандный груз был передан соответствующим органам.