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Пограничники пресекли контрабанду на 4 млн сомов

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На кыргызско-узбекском участке государственной границы пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали крупную партию контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Жаны-Жер Кадамжайского района пограничный наряд заметил двух неизвестных лиц вблизи линии госграницы, которые увидев военнослужащих, скрылись на территории Республики Узбекистан.

Прибывший на место пограничный наряд обнаружил брошенные четыре мешка с БАДами (биологически активные добавки) Nutrivero от компании IPAR.

Общее количество флаконов 1440 штук, стоимость которых составила примерно 4 млн сомов.

После оформления документов контрабандный груз был передан соответствующим органам.


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URL: https://www.vb.kg/436309
Теги:
контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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